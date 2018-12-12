Rize Emniyet Müdürlüğündeki Silahlı Saldırı

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:39



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:39

Rize Emniyet Müdürlüğündeki saldırının zanlısı adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit düştüğü, iki polisin de yaralandığı saldırıda ayağından yaralanan saldırgan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınarak gece geç saatlerde Emniyet Müdürlüğüne getirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sarıcaoğlu, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Rize Devlet Hastanesine sevk edildi.Sarıcaoğlu, kontrolleri sonrası cumhuriyet savcısınca ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü.Öte yandan, Emniyet Müdürlüğündeki olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri savcılığa teslim edildi.Zanlının dün gece evinde arama yapılırken, evde bulunan eski telefonları, bilgisayar CD ve harddiskleri ile kitaplarına el konuldu.Özel aracında ise mermi ele geçirilen zanlının sosyal medya hesapları da incelendi.Bu arada, saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın yoğun bakımda tedavisinin sündüğü, Emniyet Müdürü Verdi'nin koruması Yiğit Can Köksal'ın durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.Rize Emniyet Müdürlüğünde dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, diğer yaralılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal tedavi altına alınmıştı. Olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu yakalanmıştı.