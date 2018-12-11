Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Vuruldu (1)

RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ VURULDU (1)
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
, makamında tayin nedeniyle sorun yaşadığı belirtilen trafik polisi tarafından vuruldu. Edinilen bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, beraberinde personel müdürü ile birlikte makamında tayini nedeniyle bir trafik polisi ile görüştü. Talebi reddedilen trafik polisi, silahını çekerek Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye ateş etti. Saldırıda Verdi yaralandı.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
RİZE,
11 Aralık 2018 Salı 15:35