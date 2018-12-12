Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi Şehit Eden Polis Memurunun İfadesi Alınıyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:25



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:25

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu'nun ilk ifadesinde "Bu olayı ben mi yaptım?" dediği ortaya çıktı.Dün saat 14.50 sıralarında Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmesinin ardından aldığı silahı ile hızla makam odasına girerek Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı sol göğüs ve sırtından vurduktan sonra kendisine ateş eden koruma polis memuru Yiğit Can Köksal'ı bacağından yaralamıştı. Saldırıda Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olurken, Personel Şube Müdürü Polat ise ağır şekilde yaralanmıştı. Kendisi ayağından vurularak etkisiz hale getirilen Saraçoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından gece geç saatlerde yoğun güvenlik önlemleri altında Rize Devlet Hastanesi'nden Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgusuna başlandı. Saraçoğlu'nun ilk ifadesinde olayın şaşkınlığı ve şokunu üzerinden atamadığı "Bunu ben mi yaptım? Nasıl yaptığımı hatırlamıyorum" dediği ortaya çıktı.Saldırıda FETÖ parmağı olup olmadığı da kapsamlı olarak araştırılırken, şuana kadar bu konuyla ilgili bir bilgiye ulaşılmadığı kaydedildi. - RİZE