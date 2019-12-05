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Rize Emniyet Müdürü ile Jandarma Komutanı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

05.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:31Rize Emniyet Müdürü ile Jandarma Komutanı, AA'nın
Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile İl Komutanı Kıdemli Albay Hakan , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.
Nurettin Gökduman ve Albay Hakan Dedebağı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.
Gökduman, kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" ve Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", İsa Terli'nin "İstanbul'un İncisi" ve Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor", kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi", Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" ve Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy kullandı.
Fotoğraflarda emeği geçen AA çalışanlarını tebrik eden Gökduman, fotoğrafların hepsinin birbirinden anlamlı olduğunu söyledi.
Albay Dedebağı da haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" ve Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" ve Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil mesajı", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" ve Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflarını yılın fotoğrafı olarak seçti.

Jandarma, Dedebağı, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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