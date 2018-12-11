Rize Emniyet Müdürü, Silahlı Saldırıda Şehit Oldu (Ek) 2

ŞEHİT VERDİ, SALDIRI ÖNCESİ HAMSİ FESTİVALİ'NE KATILDI
Şehit Rize
Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
'nin, bugün yaşanan saldırı öncesinde Rize'de düzenlenen İyidere
Belediyesi 11'nci Geleneksel Hamsi Festivali'ne katıldığı ortaya çıktı. Şehit Emniyet Müdürü Verdi, festivalde vatandaşlarla bir araya gelirken, onlarla konuşup birlikte hamsi yedi. Verdi'nin buradaki programının ardından emniyet müdürlüğüne geçtiği ve ardından şehit olduğu saldırının yaşandığı öğrenildi.
Altuğ Verdi,Rize
11 Aralık 2018 Salı 18:48