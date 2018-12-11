Rize Emniyet Müdürü Vuruldu, Bakan Soylu'dan İlk Açıklama Geldi

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Emniyet Müdürlüğü binasında bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Emniyet Müdürü şehit olurken, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile 2 koruma polisi de yaralandı.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bakan Yardımcımız ve Emniyet Müdürümüz Rize'ye gidiyor. Olayla ilgili derin bir inceleme yapılacak, ayrıntılar incelenecek" ifadesini kullandı.

KAHREDEN HABER GELDİ

Saldırı sonrası Rize Devlet Hastanesine kaldırılan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

İl Emniyet Müdürümüz Sayın Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.

Ayrıca, Sayın İl Emniyet Müdürümüz ülkemizi ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda temsil etmiş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Altuğ Verdi, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.