Rize Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkta 'İndirimli Elektrik' ve İkinci Sondaj Gemisi Müjdesi

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Erdoğan'dan tarım ve hayvancılıkta 'indirimli elektrik' ve ikinci sondaj gemisi müjdesiCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'den iki önemli haberin müjdesini vermek istiyorum. Birincisi, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın elektrik abonelikleri ile ilgili. Bu kapsamda elektrik sulama tarifesini tüm tarımsal faaliyetleri içine alacak şekilde genişletiyoruz. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, seracılık yapanlar da artık tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecekler. İkinci müjdemiz yeni sondaj gemimiz. Adını 'Fatih' koyduğumuz ilk sondaj gemimiz halen Antalya açıklarında faaliyet gösteriyor. Yeni gemimizi aldık, adını 'Yavuz' olarak belirledik. ve getirip Yalova açıklarında demirledik. Bakım ve kontrol çalışmalarının ardından 'Yavuz' da Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacak dedi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında memleketi Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde hemşehrilerine seslendi. Miting alanına AK Parti Rize İl Başkanlığı tarafından 'Rizeli yolundan şaşmaz, mührü yanlış vurmaz, öz evladı var iken, başka adres aramaz' yazılı dev afiş asıldı.'RİZE'DEN REKOR OY BEKLİYORUM'Rize'nin her seçimde rekorlar kırdığını belirten Erdoğan, son 17 yılda 18 katrilyon yatırım yaptıkları kentten yine rekor oy beklediğini söyledi. Erdoğan, Has bahçe içinde gülümsün Rize, gönül gözüm, gönül dilimsin Rize, senin yüreğinde ayrı yerim var, baba ocağımsın Rize. Rize, baba ocağım, ana yurdum Rize. Özü bir, sözü bir, gönlü bir, sevdası bir Rize. Yaylaları kadar ferah Rize, Karadeniz'i kadar engin ufuklu, dereleri kadar coşkun Rize. Yeşilin de, mavinin de, coğrafyanın da en güzeline sahip Rize. Ben de sizleri seviyorum. Seni kalpten selamlıyorum Rize. Başımdaki çemberin dalı var, çiçeği yok, ha bu deli gönlümün sizden geçeği yok. Benim gönlüm Rize'den vazgeçmez. Dün Ardahan ve Artvin'deydik. Akşam Rize'ye geldik, geceledik. Bu akşam da burada konaklayacağız. Yarın da müsaadenizi alıp, Ordu, Samsun ve buradan da Ankara'ya döneceğiz. Rize'den aldığımız güçle, enerjiyle ve moralle inşallah 31 Mart'a kadar gece- gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçimlerde de Rize'den rekor bekliyorum. Sizleri sadece Allah için seviyorum diye konuştu.'DUYMAYANLAR DUYSUN, DUYANLARIN YÜREKLERİ OYNASIN'Millet İttifakı'nı eleştiren Erdoğan, Birileri gözlerini dikmiş 31 Mart gecesini bekliyor, kimler olduğunu anlıyorsunuz. Kim onlar malum. Rizeli bunlara fırsat verir mi Rizeli ülkesinin ve evlatlarının istikbali söz konusu olduğunda, mücadele safının en önünde yer alır mı Rize, 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz Rize, 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz Martta bir kez daha tevazu, samimiyet ve gayretle 'Memleket işi gönül işi' diyor muyuz Maşallah. Buradan Rabia'mızı tekrarlayalım. Öyle haykıralım ki tüm Türkiye duysun. Duymayanlar duysun, duyanların yürekleri oynasın. Cumhur İttifakı'nın karşısına, bir yanına FETÖ'yü, bir yanına PKK'yı alıp, önüne de birkaç parti katanlara 31 Mart'ta derslerini veriyor muyuz İşte benim Rize'm budur dedi.'BİZ ARKAMIZI HALKA, HAKK'A DAYADIK'Ekrandan HDP'li milletvekillerinin terör örgütleriyle ilgili konuşmalarının yer aldığı görüntüleri izlettiren Erdoğan, şunları söylediŞimdi ben Karadeniz'den, Rize'den tüm Türkiye'ye sesleniyorum; Kardeşlerim Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı Yok. Bizde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Marmara var. 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Şimdi bunlara gönül verenlere sesleniyorum; Bay Kemal sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun Sözde İYİ Parti, siz kimlerle kol kola olduğunuzu görüyor musunuz Saadet Partisi, sen kimlerle kol kolasın. Ah rahmetli Erbakan Hocamız kalksa acaba bunları ne derdi Ah kardeşlerim ah, ne hallere düştük. Şunlara bak, durmadan yatıyorlar kalkıyorlar; Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün partisinin bunlarla ne işi var. Şu CHP'ye, 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız Onun için Türkiye'nin neresinde benim Rizeli hemşehrilerim varsa bunları telefonlarla arayacak mıyız Hepsini arayıp, bu durumları anlatalım. Ne diyor; 'Bizim arkamızda PKK, YPG var' diyor. Ah hanımefendi, bizim arkamızda da halk var, Hak var Hak. Onların yolu, o İmralı'daki terörist başına sırtını dayıyor. Hey gidi hey. İşte bunlara 31 Mart'ta gerek batıda, gerek Doğu- Güneydoğu'da gereken dersi inşallah hep beraber vereceğiz.'RİZE- ARTVİN HAVALİMANI 2020'DE BİTECEK'Konuşmasına yatırımları anlatarak devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize- Artvin Havalimanı'nı 2020 yılında hizmete açmayı hedeflediklerini bildirdi. Erdoğan, şunları kaydettiYıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız Ordu- Giresun Havalimanı'ndan sonra ülkemizin ikinci deniz dolgusuna inşa edilen havalimanı olacak. Havalimanımızı inşallah hizmete soktuktan sonra ben turizmde büyük bir patlama olacağına inanıyorum. Ayder yaylalarına kadar bütün buralarda inşallah turistleri göreceğiz. Gerek yabancı gerek iç. Rize Limanı'nı onardık, Pazar'a, Çayeli'ne, Fındıklı'ya balıkçı barınakları yaptık. İyidere'de bir lojistik limanı yapmak için çalışmalarımıza başladık. Şimdi yeni bir adım atıyor Çay Bitkisi Gen Havuzu'nu oluşturuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK ve üniversitemizin beraberce yürüteceği bu proje ile en az 2 bin farklı adet genotipi tarayacak, 2 adet gen havuzu oluşturacağız. Türk- Alman Üniversitesi iş birliğiyle yakın zamanda bir teknoloji geliştirme projesi kuracağız.'9 MİLYON İSTİHDAMLA REKOR KIRDIK'Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe bundan 81 vilayetin, 82 milyon vatandaşın her birinin faydalandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdüYaptığımız her yatırımı hayata geçirdiğimiz her projeyi, kazandırdığımız her hizmeti bu yolda atılmış bir adım olarak görüyorum. Biz bu güne kadar sadece hizmet siyasi, sadece eser siyaseti yaptık; buna karşılık birileri hep istismar siyaseti ile kötümserlik yayarak, olumsuzluk pompalayarak kendilerine alan açmaya çalıştı. Milletimizin moralini bozmak için yapmadıkları işgüzarlık kalmadı. Şimdi de işsizliği dillerine doladılar. Türkiye'de hükümetlerimiz döneminde 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkartarak Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Biz nüfusu artan bir ülkeyiz; bunun yanında kadınlarımız ve gençlerimizin katkısıyla iş gücüne katılım oranı fevkalade yükseldi. Buna rağmen Türkiye'nin böyle büyük bir istihdam başarısını ortaya koyabilmesinin gerisinde, istikrar ve güven içinde ülkemizi her yıl yüzde 6 oranında büyütmemiz vardır. Tabii bu durumdan rahatsız olanlar da boş durmuyor. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında büyük bir ekonomik saldırıya maruz kaldık. Bu sebeple istihdamda bir miktar daralma ortaya çıktı. Hamdolsun ekonomik dalgalanmanın etkilerini önemli ölçüde kontrol altına aldık.'ENFLASYON 6- 7'LERE DÜŞECEK'Enflasyonun yeniden 6- 7 seviyelerine düşeceğini söyleyen Erdoğan, Çünkü bize böyle 20- 19 buralarda enflasyon yakışmaz, bunu da aşacağız. Enflasyonunu hararetini inşallah daha da düşüreceğiz. Milletimizi vurguncuların, piyasa simsarlarının eline bırakmamak için tanzim satış uygulamalarını başlattık. Bu adamın sonuçları hemen kendini belli etti. Bay Kemal diyor ki 'Kuyruklar var, kuyruklar.' Bay Kemal bu kuyruklar yokluk kuyruğu değil, bunlar varlık kuyruğu. Bu kuyruklar SSK hastanelerin kapısında hastalarımızın girdiği kuyruklar değil, senin genel müdür olduğun zamanda. Bay Kemal sen bir koyunu dahi güdemezsin. 9 seçime girdin kaybettin, şimdi 10'uncusuna giriyoruz, gene kaybedeceksin. Senden bir şey olmaz. Sen dürüst, doğru değilsin, dolayısıyla da batırdın batıracaksın. Sen bir CD ile partinin başına geçtin, koltuğa yapıştın, şimdi de ayrılamıyorsun. Ayrılsan da ayrılmasan da 31 Mart'ta benim tüm Rizeli hemşehrilerim, tüm milletim size gereken dersi verecek diye konuştu.'2,5 MİLYON İŞSİZE İŞ TEMİN EDECEĞİZ'Bu yıl sonu itibarıyla işsizliğe karşı büyük bir hamlelerinin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile beraber bir hamle yapıyoruz. 3 ay boyunca ücreti, sigortayı, primleri, vergileri biz üstleneceğiz ve burada TOBB da destek verecek. Tüm işverenlerimizle beraber yıl sonuna kadar 2,5 milyon işsize inşallah iş temin etmiş olacağız. Adımlarımız kararlı bir şekilde sürüyor. Tüm işverenlerimizi devletin kendilerine sergilediği bu imkandan faydalanmaya davet ediyoruz. Biz girişimcilerimizin iyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de yanlarındayız. 'Burası Türkiye, burada iş var' sloganı ile yürüttüğümüz bu seferberliği hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız dedi.'İKİ ÖNEMLİ HABERİN MÜJDESİNİ VERMEK İSTİYORUM'Mitingde iki önemli haberin müjdesi vermek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söylediRize'den iki önemli haberin müjdesini vermek istiyorum. Birincisi, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın elektrik abonelikleri ile ilgili. Bu kapsamda elektrik sulama tarifesini tüm tarımsal faaliyetleri içine alacak şekilde genişletiyoruz. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, seracılık yapanlar da artık tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecekler. Bu uygulamayla üreticilerimize yıllık 500 milyon liralık bir destek sağlamış oluyoruz. İkinci müjdemiz, yeni sondaj gemimiz. Adını 'Fatih' koyduğumuz ilk sondaj gemimiz halen Antalya açıklarında faaliyet gösteriyor. Yeni gemimizi aldık, adını 'Yavuz' olarak belirledik. ve getirip Yalova açıklarında demirledik. Bakım ve kontrol çalışmalarının ardından 'Yavuz' da Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacak. 'Yavuz' aynı standartlarına sahip dünyadaki 16 ultra derin sondaj gemisinden biridir. Türkiye olarak Doğu Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki doğal gaz ve petrol haklarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız. 'Fatih' ve 'Yavuz' gemilerimiz bu doğrultuda atılmış önemli bir adımdır. Sondaj işi bir yönüyle hesap kitap, bir yönüyle de nasip işidir. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Biz de araya araya inşallah bulacağız. Gemilerimizin çalışmalarımızdan müjdeli haberler alacağımız günlerin inşallah çok yakın olduğuna inanıyorum. Biliyorsunuz CHP bu çalışmalardan da çok rahatsız. Korkuyor ya, 'Ya bulursa' diyor. Bulursak biz kazanacağız. Bu konuyu Rumların ağzıyla Meclis'te gündeme getirdiler, öne sürdükleri iddialarla Yunan gazetelerinde manşete çıktılar. Akdeniz'deki faaliyetlerimizden hazımsızlık duyan kim varsa hepsinin ekmeğine yağ sürdüler. Biz ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunurken içeride böyle bir saldırıya maruz kalmamız gerçekten çok manidardır. Bu durum CHP'nin sadece FETÖ ve bölücü örgüt ile değil aynı zamanda Kıbrıs Rumları ile de beraber yürüdüğünü gösteriyor. Biz her alanda yerli ve milli çözümler peşinde koşarken onlar Türkiye'nin düşmanları ile aynı dili konuşuyor, aynı saldırıları yapıyorlar.Cep telefonları ile iletişimin yerli baz istasyonu 'Ulak' tarafından yapıldığını belirten Erdoğan, Türkiye bunların eline kalsa inanın yerli ve milli baz istasyonlarımızı teker teker sökerler. Çünkü bunların sicili bozuk sicili. Geçmişte Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, her alanda kendi ayakları üzerinde durması için atılan hangi adım hepsini bunlar engelledi. Engelleyemediklerini de tıpkı savunma sanayimizde, tıpkı otomobilimizde yaptıkları gibi sabote ettiler. Şimdi bizim insansız hava araçlarımız var mı, silahlı insansız hava araçlarımız var mı, şimdi daha büyükleri yapılıyor. Şimdi uçağımızı da yapmaya hazırlanıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta bunlara hak ettikleri dersi vereceğiz diyerek konuşmasını tamamladı.Mitingin sonunda kalabalığa kenevir ipliğinden yapılmış torbaların içinde çay dağıtan Erdoğan, ardından Trabzon'a hareket etti.GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİGÖRÜNTÜLERİN TAMAMINI, AŞAĞIDA BİLGİLERİ BULUNAN FTP ADRESİNDEN İNDİREBİLİRSİNİZFTP adresi 178.211.55.226Kullanıcı adı dhaaboneŞifre dhaHaber Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇERİZE, (DHA)-(Tür: Yurt)