Rize Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkta 'İndirimli Elektrik' ve İkinci Sondaj Gemisi Müjdesi

Erdoğan'dan tarım ve hayvancılıkta 'indirimli elektrik' ve ikinci sondaj gemisi müjdesi (3)
ERDOĞAN GÜNEYSU'DA EVİNE GİTTİ Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Trabzon
mitinginin ardından geldiği Rize
'nin Güneysu
ilçesinde, hemşerileriyle selamlaştı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti. Güneysulu hemşerileriyle fotoğraf da çekinilen Erdoğan, ardından geceyi geçireceği Merkez
Mahallesi'ndeki evine geçti.
Rize, Güncel
Kaynak: DHA