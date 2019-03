Rize Erdoğan, Hemşehrilerinden Destek İstedi

Kaynak: DHA

Erdoğan, hemşehrilerinden destek istediRİZE MİTİNGİNDE KONUŞTUCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde, 31 Mart seçimleri için hemşehrilerinden destek istedi.Geceyi, Günesyu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 1300 sıralarında evinden çıkarak karayolu ile miting için Rize'ye hareket etti. Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen hemşehrilerini selamlayan Erdoğan, 31 Mart'ta destek istedi. Kalabalıktan bir kadının sınavlara girmesine rağmen işsiz olduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, Rize'de önemli adımlar attıklarını belirterek, Bu adımları atarken gerek alt yapıda gerek şehirleşmede, gerek vatandaşlarımızla olan ilgi alakada, hiçbir dönemde olmadığı kadar önemli adımlar attık ve atmaya da devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim şunu bir defa bilmeniz lazım; Cumhuriyet Halk Partisi'nin döneminde neler çektiğiniz belli. Şu anda nasıl rahatladığınız, nasıl huzurlu olduğunuz o da belli. Hala diyorsunuz 'yok şöyle, yok böyle'. Biz, sözleşmeli ve fahri olarak hepsine bu tür destekleri verdik, veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu şeyleri çok farklı kişilere söyleyin, bana söylemeyin, ben çünkü bu işlerde bunun dertlisiyim. Ama kimlerden ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Tamam mı Sınavdan sınava konuşmaya devam et. Sınavdan sınava koşacaksınız ki başarılı olasınız. Hiç sınava girmeden, gelsin bizim ayağımıza bu olmaz. Tamam kardeşim dedi.31 Mart'ta destek isteğini yineleyen Erdoğan, Bu desteği çok daha farklı bir şekilde istiyoruz ki Güneysu ve Rize'mizi nasıl başarılı altyapı yatırımları ile nasıl burada eğitimden sağlığa attığımız adımlarla belli bir yere getirdiysek, bundan sonra da inşallah daha iyi yerlere bunu getirme gayreti içerisinde olacağız. Derdimiz bu. Biz dertliyiz, sizde dertli olanın derdinden lütfen anlayın diye konuştu.Erdoğan, daha sonra karayolu ile Rize mitingi için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na geçti.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Miting alanına AK Parti Rize İl başkanlığı tarafından 'Rizeli yolundan şaşmaz, mührü yanlış vurmaz, öz evladı var iken, başka adres aramaz' yazılı dev afiş asıldı.'RİZE'DEN REKOR OY BEKLİYORUM'Rize'nin her seçimlerde rekorlar kırdığını hatırlatan Erdoğan, son 17 yılda 18 katrilyon yatırım yaptıkları Rize'den yine rekor oy beklediğini söyledi. Erdoğan, Has bahçe içinde gülümsün Rize, gönül gözüm, gönül dilimsin Rize, senin yüreğinde ayrı yerim var, baba ocağımsın Rize. Rize, baba ocağım, ana yurdum Rize. Özü bir, sözü bir, gönlü bir, sevdası bir, Rize. Yaylaları kadar ferah Rize, Karadeniz'i kadar engin ufuklu, dereleri kadar coşkun Rize. Yeşilin de mavinin de, coğrafyanın da, en güzeline sahip ise Rize. Ben de sizleri seviyorum. Seni kalpten selamlıyorum Rize. Başımdaki çemberin dalı var, çiçeği yok, ha bu deli gönlümün sizden geçeği yok. Benim gönlüm Rize'den vazgeçmez. Dün Ardahan ve Artvin'deydik. Akşam Rize'ye geldik, geceledik. Bu akşam da burada konaklayacağız. Yarın da müsaadenizi alıp, Ordu, Samsun ve buradan da Ankara'ya döneceğiz. Rize'den aldığımız güçle, enerjiyle ve moralle inşallah 31 Mart'a kadar gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçimlerde de Rize'den rekor bekliyorum. Sizleri sadece Allah için seviyorum dedi.'DUYMAYANLAR DUYSUN, DUYANLARIN YÜREKLERİ OYNASIN'Millet ittifakını eleştiren Erdoğan, Birileri gözlerini dikmiş 31 Mart gecesini bekliyor, kimler olduğunu anlıyorsunuz. Kim onlar malum. Rizeli bunlara fırsat verir mi Rizeli ülkesinin ve evlatlarının istikbali söz konusu olduğunda, mücadele safının en önünde yer alır mı Rize, 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz Rize 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz Mart'ta bir kez daha tevazu samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor muyuz Maşallah. Buradan Rabia'mızı tekrarlayalım. Öyle haykıralım ki tüm Türkiye duysun. Duymayanlar duysun, duyanların yürekleri oynasın. Cumhur ittifakın karşısına, bir yanına FETÖ'yü, bir yanına PKK'yı alıp, önüne de birkaç parti katanlara 31 Mart'ta derslerini veriyor muyuz İşte benim Rize'm bu dur diye konuştu.'BİZ ARKAMIZI HALKA, HAK'KA DAYADIK'Ekrandan HDP'li milletvekillerinin terör örgütleriyle ilgili konuşmalarının yer aldığı görüntülerini izlettiren Erdoğan, şunları söylediŞimdi ben Karadeniz'den Rize'den tüm Türkiye'ye sesleniyorum; kardeşlerim Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı Yok. Biz de Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Marmara var. 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Şimdi bunlara gönül verenlere sesleniyorum; Bay Kemal sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun Sözde İyi Parti, siz kimlerle kol kola olduğunuzu görüyor musunuz Saadet Partisi, sen kimlerle kol kolasın. Ah rahmetli Erbakan hocamız kalksa acaba bunları ne derdi Ah kardeşlerim ah, ne hallere düştük. Şunlara bak, durmadan yatıyorlar, kalkıyorlar Atatürk'ün Partisi. Atatürk'ün partisinin bunlarla ne işi var. Şu CHP'ye, 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız Onun için Türkiye'nin neresinde benim Rizeli hemşerilerim varsa bunları telefonlarla arayacak mıyız Hep seni arayıp, bu durumları anlatalım. Ne diyor; 'bizim arkamızda PKK, YPG var' diyor. Ah, hanımefendi, bizim arkamızda da halk var, hak var hak. Onların yolu o İmralı'daki terörist başına sırtını dayıyor. Ey gidi ey. İşte bunlara 31 Mart'ta gerek Batı'da, gerek Doğu-Güneydoğu'da gereken dersi inşallah hep beraber vereceğiz'RİZE-ARTVİN HAVALİMANI 2020'DE BİTECEK'Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı 2020 yılında hizmete açmayı hedeflediklerini söyleyerek Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ülkemizin ikinci deniz dolgusuna inşa edilen havalimanı olacak. Havalimanımızı inşallah hizmete soktuktan sonra ben turizmde büyük bir patlama olacağına inanıyorum. Ayder Yaylaları'na kadar bütün buralarda inşallah turistleri göreceğiz. Gerek yabancı gerek iç. Rize Limanını onardık, Pazar'a, Çayeli'ne, Fındıklı'ya balıkçı barınakları yaptık. İyidere'de bir lojistik limanı yapmak için çalışmalarımıza başladık. Şimdi yeni bir adım atıyor Çay Bitkisi Gen Havuzu'nu oluşturuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK ve üniversitemizin beraberce yürüteceği bu proje ile en az 2 bin farklı adet genotipi tarayacak 2 adet gen havuzu oluşturacağız. Türk-Alman Üniversitesi işbirliğiyle yakın zamanda bir teknoloji geliştirme projesi kuracağız dedi.'EKONOMİK DALGALANMANIN ETKİLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALDIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe bundan 81 vilayetin, 82 milyon vatandaşın her birinin faydalandığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdüYaptığımız her yatırımı hayata geçirdiğimiz her projeyi, kazandırdığımız her hizmeti bu yolda atılmış bir adım olarak görüyorum. Biz bu güne kadar sadece hizmet siyasi, sadece eser siyaseti yaptık buna karşılık birileri hep istismar siyaseti ile kötümserlik yayarak, olumsuzluk pompalayarak kendilerine alan açmaya çalıştı. Milletimizin moralini bozmak için yapmadıkları işgüzarlık kalmadı. Şimdi de işsizliği dillerine doladılar. Türkiye'de hükümetlerimiz döneminde 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkartarak cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Biz nüfusu artan bir ülkeyiz bunun yanında kadınlarımız ve gençlerimizin katkısıyla iş gücüne katılım oranı fevkalade yükseldi. Buna rağmen Türkiye'nin bölge büyük bir istihdam başarısını ortaya koyabilmesinin gerisinde istikrar ve güven içinde ülkemizi her yıl yüzde 6 oranında büyütmemiz vardır. Tabi bu durumdan rahatsız olanlar da boş durmuyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında büyük bir ekonomik saldırıya maruz kaldık. Bu sebeple istihdamda bir miktar daralma ortaya çıktı. Hamdolsun ekonomik dalgalanmanın etkilerini önemli ölçüde kontrol altına aldık'ENFLASYON 6-7'LERE DÜŞECEK'Enflasyonun yeniden 6-7 seviyelerine düşeceğini söyleyen Erdoğan, Çünkü bize böyle 20-19 buralarda enflasyon yakışmaz bunu da aşacağız. Enflasyonunu hararetini inşallah daha da düşüreceğiz. Milletimizi vurguncuların piyasa simsarlarının eline bırakmamak için tanzim satış uygulamalarını başlattık. Bu adamın sonuçları hemen kendini belli etti. Bay Kemal diyor ki kuyruklar var, kuyruklar bay Kemal bu kuyruklar yokluk kuyruğu değil bunlar varlık kuyruğu. Bu kuyruklar SSK hastanelerin kapısında hastalarımızın girdiği kuyruklar değil senin genel müdür olduğun zamanda. Bay Kemal sen bir koyunu dahi güdemezsin. 9 seçime girdin kaybettin şimdi 10'uncusuna giriyoruz gene kaybedeceksin. Senden bir şey olmaz. Sen dürüst, doğru değilsin dolayısıyla da batırdın batıracaksın. Sen bir CD ile partinin başına geçtin koltuğa yapıştın şimdi de ayrılamıyorsun. Ayrılsan da ayrılmasan da 31 Martta benim tüm Rizeli hemşerilerim, tüm milletim size gereken dersi verecek. şeklinde konuştu.'2.5 MİLYON İŞSİZE İŞ TEMİN EDECEĞİZ'Bu yıl sonu itibariyle işsizlikte büyük bir hamlelerinin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile beraber bir hamle yapıyoruz. 3 ay boyunca ücreti, sigortayı, primleri, vergileri biz üstleneceğiz ve burada TOBB da destek verecek. Tüm işverenlerimizle beraber yıl sonuna kadar 2,5 milyon işsize inşallah iş temin etmiş olacağız. Adımlarımız kararlı bir şekilde sürüyor. Tüm iş verenlerimizi devletin kendilerine sergilediği bu imkandan faydalanmaya davet ediyoruz. Biz girişimcilerimizin iyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de yanlarındayız. Burası Türkiye burada iş var sloganı ile yürüttüğümüz bu seferberliği hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız dedi.'AKDENİZ'DE PETROL SONDAJ ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ'Destek uygulamalarına ilişkin müjdeli haberi olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları dediRize'den iki önemli haberin müjdesini vermek istiyorum. Birincisi tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın elektrik abonelikleri ile ilgili. Bu kapsamda elektrik sulama tarifesini tüm tarımsal faaliyetleri içine alacak şekilde genişletiyoruz. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, seracılık yapanlar da artık tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecekler. Bu uygulamayla üreticilerimize yıllık 500 milyon liralık bir destek sağlamış oluyoruz. İkinci müjdemiz yeni sondaj gemimiz. Adını 'Fatih' koyduğumuz ilk sondaj gemimiz halen Antalya açıklarında faaliyet gösteriyor. Yeni gemimizi aldık adını 'Yavuz' olarak belirledik. ve getirip Yalova açıklarında demirledik. Bakım ve kontrol çalışmalarının ardın da Yavuz'da Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacak. Yavuz aynı standartlarına sahip dünyadaki 16 ultra derin sondaj gemisinden biridir. Türkiye olarak doğu Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki doğalgaz ve petrol haklarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız. Fatih ve Yavuz gemilerimiz bu doğrultuda atılmış önemli bir adımdır. Sondaj işi bir yönüyle hesap kitap, bir yönüyle de nasip işidir. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Biz de araya araya inşallah bulacağız. Gemilerimizin çalışmalarımızdan müjdeli haberler alacağımız günlerin inşallah çok yakın olduğuna inanıyorum. Biliyorsunuz CHP bu çalışmalardan da çok rahatsız. Korkuyor ya 'Ya bulursa' diyor. Bulursak biz kazanacağız. Bu konuyu Rumların ağzıyla mecliste gündeme getirdiler öne sürdükleri iddialarla Yunan gazetelerin de manşete çıktılar. Akdeniz'deki faaliyetlerimizden hazımsızlık duyan kim varsa hepsinin ekmeğine yağ sürdüler. Biz ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunurken içerde böyle bir saldırıya maruz kalmamız gerçekten çok manidardır. Bu durum CHP'nin sadece FETO ve bölücü örgüt ile değil aynı zamanda Kıbrıs Rumları ile de beraber yürüdüğünü gösteriyor. Biz her alanda yerli ve milli çözümler peşinde koşarken onlar Türkiye'nin düşmanları ile aynı dili konuşuyor aynı saldırıları yapıyorlarCep telefonları ile iletişimin yerli baz istasyonu 'Ulak' tarafından yapıldığını belirten Erdoğan, Türkiye bunların eline kalsa inananın yerli ve milli baz istasyonlarımızı teker teker sökerler. Çünkü bunların sicili bozuk sicili. Geçmişte Türkiye'nin gelişmesi kalkınması her alanda kendi ayakları üzerinde durması için atılan hangi adım hepsini bunlar engelledi. Engelleyemediklerini de tıpkı savunma sanayimizde, tıpkı otomobilimizde yaptıkları gibi sabote ettiler. Şimdi bizim insansız hava araçlarımız var mı, silahlı insansız hava araçlarımız var mı şimdi daha büyükleri yapılıyor. Şimdi uçağımıza da yapmaya hazırlanıyoruz. İnşallah 31 Martta bunlara hak ettikleri dersi vereceğiz. diyerek konuşmasını tamamladı.Mitingin sonunda kalabalığa kenevir ipliğinden yapılmış torbaların içinde çay dağıtan Erdoğan, ardından Trabzon'a hareket etti.