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Rize esnafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

RİZE Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (RESOB)'a bağlı 26 oda başkanı, yönetim kurulu ve üyeleri milli dayanışma kampanyasına destek vererek, birlik beraberlik çağrısı yaptı.

06.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:42
Rize esnafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

RİZE Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (RESOB)'a bağlı 26 oda başkanı, yönetim kurulu ve üyeleri milli dayanışma kampanyasına destek vererek, birlik beraberlik çağrısı yaptı.

Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (RESOB) Başkanı Güven Aksoy, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' milli dayanışma kampanyasına 26 oda başkanı, yönetim kurulu ve üyeleri olarak bağışta bulunduklarını kaydetti. Başkan Aksoy, "Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak insan yaşamı için küresel bir tehdit haline gelen koronavirüs salgını, ülkemizde de olumsuz etkilerini gösterdi. Salgından dolayı sektörel bazda alınan tedbirler neticesinde ekonomimizin kılcal damarları olan esnaf ve sanatkarlarımızın yanı sıra birçok vatandaşımız da ekonomik olarak olumsuz etkiledi" dedi.Koronavirüs salgınının ortaya çıkardığı maddi ve manevi tüm olumsuzluklara karşı herkese büyük bir sorumluluk düştüğüne değinen Aksoy, "Koronavirüs nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahibi dar gelirli vatandaşlarımıza ek destek sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' milli dayanışma kampanyasına Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'mize bağlı 26 esnaf odası ve üyelerimiz olarak destek oluyoruz. Bu zor günlerde, alınan tedbirleri sıkı sıkıya uygulayarak, Cenab-ı Allah'ın izni ile hep birlikte, kardeşlik ve dayanışma ruhu içerisinde atlatacağımıza olan inancımız tamdır" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Rize, Güncel
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