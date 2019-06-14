14.06.2019 16:01
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RİZE Fırtına Vadisi'nde kaçak yapı yıkımlarında sona gelindi-ARŞİV

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapı yıkımlarında sona gelindiRize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımında sona gelindi.

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapı yıkımlarında sona gelindi
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımında sona gelindi. Vadide, 21 kaçak yapının yanı sıra tespit edilen 11 kaçak yapının yıkımına da tebligat işlemlerinin ardından başlanılacağı bildirildi.
Doğu Karadeniz'de, 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrasında inşa edilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Fırtına Vadisi'nde dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlattı. Fırtına Vadisi'nde tespit edilen 21 kaçak yapı için yıkım kararı alındı.
11 KAÇAK YAPI DA YIKILACAK
Polis ve jandarma ekiplerince alınan güvenlik önlemleri altında, vadiye gelen iş makineleri 21 kaçak yapının yıkım işlemine başladı. Dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapıların yıkımının büyük bölümü tamamlanırken, kaçak olduğu saptanan 11 kaçak yapı hakkında da yıkım kararı alındı. Bölgedeki 11 kaçak yapının, tebligat işlemlerinin ardından yıkılacağı bildirildi.RİZE Fırtına Vadisi'nde kaçak yapı yıkımlarında sona gelindi-ARŞİV
Kaynak: DHA
Çamlıhemşin, Rize, Fırtına Vadisi, Güncel

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