RİZE GÜZEL SANATLAR ÖĞRENCİLERİNİN ALBÜMÜNE İLGİ

RİZE'de Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencileri, kentin beğenilen türkülerini çalıp söyleyerek yeteneklerini, hazırladıkları ' Rize Türküleri' albümü ile sergiledi. Albümün, düzenlenen gala ile tanıtımı yapılırken, 'Peştemalin Duğumi' adlı türküye ise kentin turistik yerlerinde çekilen klip, sosyal medyada ilgi odağı oldu.Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencileri, yeteneklerini hazırladıkları türkü albümü ile sergiledi. Rize Valiliği'nin de katkıları ile hazırlanan 'Rize Türküleri' albümü için 4 ay çalışan lise 11 ve 12'nci sınıf öğrenci grubu, okulda hazırlanan stüdyoda kentin yanı sıra bölgenin en çok beğenilen türkülerini çalıp söyledi. Güzel Sanatlar Liseleri arasında ilk kez albüm çıkarıp başarılı çalışmaya imza atan öğrenciler, albümlerini düzenlenen galayla tanıttı, konser verdi. Müzik öğretmeni Nur Yasemin Başkan Günal koordinesinde hazırlanan albümün tanıtımı için il protokolünün de katılımı ile İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde verilen konser, katılımcılardan tam not aldı. Öğrenciler, 'Sarı çiçeğim sarı', 'Oy dağlarım dağlarım', 'Kerez çiçek açıyor, ' Çayeli 'nden öteye' gibi türkülerin yer aldığı albümde; 'Peşatamalin duğumi' isimli türküye ise klip çekti. Rize'nin turistik yerlerinin öne çıkarıldığı klip, paylaşıldığı sosyal medyada da ilgiyle izlendi, beğeni topladı.13 TÜRKÜ İLE RİZE ANLATILDIMüzik Öğretmeni Nur Yasemin Başkan Günal, albüm fikrinin ortaya çıkması ile birlikte çok heyecanlı bir süreç yaşadıklarını söyledi. Günal, Şubat ayında bu proje bize sunulduğunda öğrenci ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek neler yapabileceğimizi tartıştık. Repertuarımızı belirledik. Potpurilerle berber 13 esere yer verdik. Albümde söz müziği bana ait olan 'Ninni' isimli eserime de yer verdik. İnsanların her yerde dinleyebileceği, duyduğunda mutlu olacağı, Karadeniz 'in güzelliklerini anımsayacağı hareketli türküler arasından repertuarımız seçtik. Ortaya güzel bir çalışma çıktı. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. 'Peştamalin Duğumi' isimli türkümüze de Rize'nin doğal güzelliklerini yansıtabileceğimiz yerlerde klip hazırladık ve sosyal medyada paylaştık. Öğrencilerimiz ve biz böyle özel bir çalışmanın içerisinde yer almaktan büyük mutluluk duyduk. Hem bizim için hem de öğrenciler için çok büyük bir tecrübe çok mutlu oldu. Eminim bundan sonraki yaşamlarında daha güzel işler yapacaklardır, bu albüm onlar için yol gösterici olacaktırö dedi.'HEYECANLI VE EĞİTİCİ BİR SÜREÇ YAŞADIK'Albümde 4 eser seslendiren 11'inci sınıf öğrencisi Ceydanur Dursun, 4 ay emek verdikleri albümün beğenilmesiyle mutlu olduklarını ifade etti. Dursun, Çok heyecanlı, eğitici ve öğretici bir süreç yaşadık. Eğitim görürken öğrendiğimiz bilgilerden de faydalanıp hem de çok daha yeni tecrübeler edinerek hazırladığımız bu albümün içerinde yer almaktan onur ve gurur duygum. 4 aylık süreç bizim için hem yorucuydu hem de çok eğlenceli. Benim seslendirdiğim türküye klip çekilmesi de ayrı bir heyecan kaynağı oldu benim için. Kliptede yer aldım, şimdi sosyal medyada klibimiz paylaşılıyor ve çok güzel geri dönüşler oluyorö diye konuştu.'KARADENİZ MÜZİĞİNİ ÇOK SEVİYORUM'Karadeniz yöresine ait müzikleri sevdiğini anlatan Sultan Bayrak Karadeniz müziğini çok seviyorum, okumaktan büyük bir keyif alıyorum, ayrı bir havası var. Bu albüm sayesinde sesimizi duyurmuş olmak bizler için mutluluk kaynağı oldu. İleriki yıllarda çok daha güzel çalışmaların içerisinde yer almak için mücadele edeceğimö ifadesinde bulundu.'KEMENÇEMİ HERKESE DUYURMAK İSTİYORUM'Rize Türküleri albümüne çaldığı kemençesi ve sesiyle renk katan Emrecan Yavuz da, Kemençe benim için bir ağaç parçası değil, yaşam kaynağı, bir dost benimi için. 5 yaşında tanıştığım kemençe ile hayatımı sürdürmek istiyorum. Bu albüm bir başlangıç oldu. Sevincimi, üzüntümü bütün duygularımı kemençemle ifade ediyorum. Artık çok fazla kemençe çalan kalmadı, ben çok iyi bir kemençe sanatçısı olmak, bu enstrümanı yaşatmak ve sesini herkese duyurmak istiyorumö diyerek kemençenin hayatında önemli olduğunu söyledi.ÖĞRETMEN HEM ÇALDI, HEM SÖYLEDİGitarıyla albüme destek veren Müzik Öğretmeni Mehmet Ali Cihan ise Çok zevk alarak güzel bir çalışma ortaya çıkardık. Türkiye 'de ilk kez gerçekleşen böyle bir çalışmanın içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyduk. Diğer okullarda böyle çalışmalar yapar, kendi yörelerine ait eserleri seslendirirö şeklinde konuştu.