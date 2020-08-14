RİZE Havası en temiz il Rize’de yaşayanlar keyifli ve mutlu

Havası en temiz il Rize'de yaşayanlar keyifli ve mutlu

TEMİZ Hava Hakkı Platformu tarafından hazırlanan ve illerin hava kalitesini içeren rapora göre Türkiye'de havası en temiz il Rize olarak açıklandı. Rapor sonuçlarından memnun olan Rizeliler ise temiz hava soludukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Çevresel kirleticilere bağlı olarak ortaya çıkan hava kirliliğinin azaltılması için çalışmalarını sürdüren Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), 'Kara Rapor 2020: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri' çalışmasını yayınladı. Hazırlanan rapora göre Türkiye'de son 4 yılda havası en temiz iller Rize, Artvin, Ardahan ve Tunceli olurken havası en kirli iller ise Iğdır, Bursa, Düzce, Afyon, Kahramanmaraş ve Manisa çıktı. 4 yıldır temiz hava soluyan Rizeliler ise rapor sonuçlarından oldukça memnun. Rize'nin doğasıyla ve tertemiz havasıyla yaşanılabilir bir şehir olduğunu ifade eden vatandaşlar, raporla bunun tescillendiğini belirtti.

Kent sakini Seçkin Memişoğlu "Bol yağmur ve yemyeşil doğanın içerisinde tabii ki en temiz havaya sahip olacağız. burada yaşadığımız için bu ünvana sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Temiz havayı korumak için de elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

Temiz havayı kaybetemmeleri gerektiğini söyleyen Osman Akdemir de, "Bilmiyordum en temiz havaya sahip olduğumuzu, çok mutlu oldum, şimdi daha rahat ve doya doya nefes alacağım. Temiz havayı kaybetmemek için uğraşmalıyız " diye konuştu.