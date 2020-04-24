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RİZE Havaya açılan ateş sırasında evin camına mermi isabet etti

Havaya açılan ateş sırasında evin camına mermi isabet ettiRİZE'nin Ardeşen ilçesinde bazı vatandaşlar, ramazan ayının gelişini havaya ateş ederek kutladı.

24.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:38
Havaya açılan ateş sırasında evin camına mermi isabet etti
RİZE'nin Ardeşen ilçesinde bazı vatandaşlar, ramazan ayının gelişini havaya ateş ederek kutladı. Bu sırada bir evin camına kurşun isabet etti.
Ardeşen ilçesinde dün akşam ezanı okunduktan sonra bazı mahallelerde silah ve havai fişek sesleri yankılandı. Ramazan ayının başlangıcı nedeniyle bazı kişilerin silahla rastgele havaya ateş ederek kutlama yaptıkları belirtildi. Yeni Mahalle'de bir evin camına mermi isabet etti. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda camda hasar oluştu. Ev sahibi, polise giderek şikayetçi oldu.
Polis, rastgele havaya ateş açanları tespit etmeye çalışıyor. RİZE Havaya açılan ateş sırasında evin camına mermi isabet etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Ardeşen, Güncel , Haber
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