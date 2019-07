RİZE Havuza dönüştürülen kamyon kasasında yüzen çocuklara sürpriz

Havuza dönüştürülen kamyon kasasında yüzen çocuklara sürpriz Rize 'nin Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi'nde kasası brandayla su geçirmez hale getirilerek havuza dönüştürülen kamyonda yüzen çocukların görüntülerini sosyal medyada gören Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, çocukları davet ettiiği Olimpik Yüzme Havuzu ile tanıştırdı. Hayatlarında ilk kez tanıştıkları havuzda antrenör eşliğinde yüzen çocuklar, sevindi.Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi'nde denize gidemeyen ve havuz hayali kuran çocuklar için harekete geçen belediye işçisi Ramazan Çepni, 1983 model bir kamyonun 8 metre uzunluğunda ve 2.5 metre genişliğindeki kasasını brandayla kapatarak su geçirmez hale getirdi, içerisine de 15 ton su doldurarak kasayı havuza dönüştürdü. Çepni'nin topladığı beldedeki çocuklar 1 metre derinliğindeki havuza atlayarak, yüzüp serinlemeye başladı. Havuza dönüştürülen kamyon kasasında yüzen çocukların görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. Görüntüleri gören Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, çocukları Olimpik Yüzme Havuzu'na davet etti. Çocuklar getirildiği havuzda bonelerini taktı, antrenör eşliğinde yüzmenin keyfini çıkardı. Hayatlarında ilk kez havuzla tanışan çocuklar, mutluluk yaşadı.'HER YIL KAMYON KASASINDA YÜZÜYORLAR'Beldenin köylerinde denize gidemeyen çocuklar için kamyonu her yıl havuza dönüştürdüğünü anlatan Ramazan Çepni, Her yıl kamyonda çocuklar için yüzme havuzu yapıyoruz. Çocuklarda burada yüzüyor. Çocuklar her yıl bana 'bizi yüzdür' diyor. Bende onları kamyon kasasında yüzdürüyorum. Bu yıl çocuklarımız havuzla buluştu, çok mutlu oldular dedi.Çocuklar ise havuzda ilk defa yüzdüklerini ve çok mutlu olduklarını söylerken kimi çocuklar kamyon kasasında yüzmenin daha keyifli olduğunu söyledi.'ÇOCUKLARIMIZI HAVUZLA TANIŞTIRIYORUZ'Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik de sosyal medyada bir paylaşımda çocukların kamyon kasasında oluşturulan küçük bir havuzda sıcaktan bunaldıktan sonra yüzüklerini gördüğünü belirterek Aslında bu etkinlik açıkça söylemek gerekirse hoşumuza gitti. Ama yüzme havuzlarından da faydalanması amacıyla onları davet ettik. Onlar da bizleri kırmayarak geldiler, havuzun keyfini çıkarıyorlar. Devletimiz, çocuklarımız için inanılmaz güzel tesisler yaptı. İlimizde de iki tane yüzme havuzu var. Bu çocuklarımızda bu vesile ile ilk defa yüzme havuzu ile tanıştılar. Sadece bu çocuklarımız değil 'Yüzen Okullar' projesi' ile ilimizde yüzlerce öğrencimiz ilk defa havuzla tanıştılar. Kırsal kesimde yaşayan kendi imkanlarıyla havuzla tanışmamış bütün çocuklarımız için bu projelerimiz devam edecek dedi.