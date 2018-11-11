11 Kasım 2018, 11:50

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Hayatını Kaybetti

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Hayatını Kaybetti

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, akşam 23.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Güneysu ilçesinde evinde rahatsızlanan ve oğlu tarafından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Yılmaz, doktorlar tarafından yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - RİZE Ahmet Hamdi,Rize
11 Kasım 2018 Pazar 11:50



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