15.07.2019 01:20
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Rize İl Sağlık Müdürlüğünden zehirlenme şüphesiyle ilgili açıklama

Rize İl Sağlık Müdürlüğünden zehirlenme şüphesiyle ilgili açıklama

Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, Ardeşen ilçesindeki düğün zehirlenmesi şüphesiyle ilgili açıklama yaptı.

Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, Ardeşen ilçesindeki düğün zehirlenmesi şüphesiyle ilgili açıklama yaptı. Tepe, açıklamasında hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Rize İl Sağlık Müdürü Ardeşen ilçesindeki gıda zehirlenmesi şüphesi olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Tepe, İHA Muhabiri'ne yaptığı açıklamada vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Olayı adli vaka olarak ele aldıklarını ifade eden Tepe, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Toplamda 110 vatandaşımızın yatarak tedavisi devam ediyor. Diğer hastalarımız ayakta tedavi edilip evlerine gönderildi. An itibariyle seyrek olarak hastanelerimize başvurular devam ediyor. Durumu çok ciddi olan kimse yok. Bir hastamızın şikayeti şiddetli olduğu için vatandaşımızı Çayeli Devlet Hastanemizden Rize Devlet Hastanemize gönderdik. Hastalarımız ağırlıklı olarak Kaçkar Devlet Hastanemize başvurdu. Düğünde tavuk ve pilav dağıtıldı. Şüphemiz şu anlık tavuktan olduğundan yanadır. Konuyu Adli vaka olarak ele alıyoruz. Gerekli incelemeleri yapıyoruz." - RİZE
Kaynak: İHA
Ardeşen, Rize, Güncel

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