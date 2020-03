RİZE İLE İZMİR ARASINDA KOLONYA REKABETİ; ÇAY MI ZEYTİN Mİ -1

** Rizelilerden dezenfektan için 'çay kolonyası' önerisi** Zeytin kolonyası koronavirüse savaş açtıTÜRKİYE'de görülen 'koronavirüs' vakası sonrası dezenfektan amacıyla satışları artan 'kolonya' için Rizeliler, çay katkılı türünün en etkili olduğunu iddia etti. İzmirliler ise zeytin kolonyasının nemlendirici özelliği ile zeytin yaprağındaki asitten dolayı virüsü öldürme özelliği olduğunu savunuyor. Çay üretiminin büyük çoğunluğunun yapıldığı Rize'de, çay katkılı üretilen kolonyanın görülen 'koronavirüs' vakası sonrası dezenfektan amacıyla satışları arttı. Rizeliler, kolonyanın çay katkılı türünün en etkili olduğunu iddia etti. Çay kolonyasından başka tür kullanmadıklarını anlatan, vatandaşlar her hastalığa şifa olduğuna inanıyor.Hediyelik eşya ve kolonya satışı yapan Çayhan Sinanoğlu, "Rize'de tek tercihimiz çay kolonyasıdır. Herkes çay kolonyasını tercih ediyor. Çay kolonyası ile virüslerden arınıyoruz. Günde 3, 4 kez kullanıyorum" dedi. Çay kolonyasını satın alan Gültekin Cihan da "Çay kolonyası, yörenin insanı olduğum için bana daha sağlıklı geliyor. Çay bizim ekmek teknemiz olduğu için çay kolonyasını tercih edeceğiz. Hem çay kolonyası bizi virüslerden de koruyor. Bir bardak çay ayrı bir şifa kaynağı, çay içerek içimi temizliyor, kolonyası ile vücudumu temizliyorum. Virüslerden korunuyorum" ifadelerini kullandı.Kadem Kaplan ise "Bence çay kolonyası bir numara. Çayın memleketinde çay kolonyası kullanılır. Ben dezenfektan olarak çay kolonyasını tercih ediyorum. Herkese de tavsiye ediyorum" diye konuştu.Dezenfektan için çay kolonyasından başka ürün tanımadığını anlatan Hasan Sancaktutanoğlu "Ben çay üreticisiyim. Kolonya da çay kolonyasını tercih ediyorum. Başkaları istediğini tercih edebilir. Ben çay içerim ve çay kolonyasını kullanırım. Çay kolonyası ile virüs temizlenir. Çay her derde devadır" derken, Mehmet Demirci Türkiye'de çay kolonyası bir numaradır. Çayın memlekettin de hem çay içecek hem kolonyasını kullanacaksın. Hem yeşil çay hem siyah çay, hem de kolonyasını kullandığında vücudunda virüs diye bir şey kalmaz" diye konuştu.ZEYTİN KOLONYASI KORONAVİRÜSE SAVAŞ AÇTITORBALI Ovası'nda yetişen zeytinlerin ilçedeki fabrikada işlenmesiyle hazırlanan Torbalı Zeytin Kolonyası antioksidan özelliği sayesinde koronavirüse savaş açtı. Türkiye'nin her tarafından ciddi talep aldıklarını söyleyen Torbalı Ticaret Odası (TTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, nemlendirici özelliği ile zeytin yaprağındaki asitten dolayı zeytin kolonyasının virüsleri öldürme özelliği olduğunu belirterek, "Zeytin kolonyası koronavirüse savaş açtı. Üretilen jel ve diğer dezenfektanlarda da zeytinin hammaddesinden yararlanıyoruz. Koronavirüsü zeytin kolonyası bitirecek" dedi.Torbalı ilçesinde 5 yıl önce üretimine başlanan, üzerinde Metropolis amblemi ve TTO logosu ile satılan 'Torbalı Zeytin Kolonyası' son günlerin korkulu rüyası koronavirüse karşı savaş açtı. Antioksidan özelliği nedeniyle Türkiye'nin her tarafından zeytin kolonyası talebi aldıklarını belirten TTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, siparişlere yetişemediklerini söyledi. Tüm kolonyaların mikrobu stabil hale getirdiğini ancak zeytin kolonyasının zeytin yaprağındaki asit nedeniyle virüs önleyici özellik taşıdığını dile getiren Olgun, "Biz zeytin kolonyası üretirken Torbalı'nın bir simgesi olsun, hediyelik olarak misafirlerimize ikram edelim istedik. Fakat şuanda koronavirüsten dolayı Türkiye'nin her tarafından ciddi talep var. Yetişemiyoruz" dedi. Üretimde bazı sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Olgun, etil alkol bulmakta zorlandıklarını dile getirdi. Kimyasal üretim yapan firmaların birçoğunda dezenfektan ve jel üretimi yapılmaya başlandığını kaydeden Olgun, şöyle konuştu:"Hammadde maliyetlerinde artış var. Daha önce 1 dolara alınan etil alkol şuanda 5-6 katına çıktı. Buna razıyız ama bulabilene aşkolsun. Üreten firma çok az. Kolonyalar mikrobu stabil hale getiriyor. Fakat zeytin kolonyasının nemlendirici özelliği ile zeytin yaprağındaki asitten dolayı öldürme özelliği var. Koronavirüse de birebir. Üretimde sıkıntımız var çünkü alkol bulmak zorlaştı. Üretim devam ediyor. Herkes elindeki hammaddeyi kullanarak bunu sürdürüyor. Fakat yeni hammadde tedariki noktasında çok büyük sıkıntı var. Fiyatlar ciddi yükseldi. Kolonya fiyatlarındaki yükseliş üreticiden kaynaklanmıyor. Maalesef etil alkol bulma sıkıntısı var fiyatlar bu nedenle arttı. Zeytin kolonyası koronavirüse savaş açtı. Üretilen jel ve diğer dezenfektanlarda da zeytinin hammaddesinden yararlanıyoruz. Koronavirüsü zeytin kolonyası bitirecek."'BÜTÜN MÜŞTERİLERE HİTAP EDEMİYORUZ'Kimya mühendisi ve sorumlu müdür Rıfat Candan da zeytin kolonyası üretiminde hammadde olarak etil alkol kullandıklarını ifade etti. Etil alkolün 96 ile 99 derece arasında olduğuna dikkat çeken Candan, "Esansımız da zeytin kolonyasına uygun içerikte seçilerek antioksidan maddeler kullanılarak yapılır. İşletmemizde yapılan zeytin kolonyası en az 1 hafta dinlendirilir. Sonra tüketiciye sunulur. Kalite kontrolleri ve ambalaj kontrolü yapılır" dedi. Günümüzde yaygınlaşan koronavirüse karşın gerekli tedbirlerin alındığını belirten Candan, "Jel türünde antioksidan koruyucular üretiliyor. Antioksidan üretilirken de bir miktar yüzde 70 oranında alkol kullanılmaktadır. Etil alkolün piyasada olmayışı biz imalatçıları zor durumda bırakmaktadır. İstediğimiz bütün müşterilere hitap edemiyoruz" diye konuştu. Candan, zeytin kolonyalarının istenilen derecede üretilebileceğini söyleyerek 60-70-80 derece alkol içerebileceğini anlattı. Kolonya literatürüne göre esans yüzdesinin ise yüzde 1.5 olduğunu anlatan Candan, zeytin kolonyasının güzel kokusu ve ferahlatıcı etkisiyle tüketiciye sunulduğunu sözlerine ekledi.

