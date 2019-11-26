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Rize inşaat alanına kurduğu barakada inzivaya çekildi

İnşaat alanına kurduğu barakada inzivaya çekildiRize'de yaşayan Sıtkı Eyüpoğlu (64), şehir hayatı yoğunluğundan uzaklaşmak için sahilde yapımı süren park inşaatı alanında barakada kalıyor.

26.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:59
İnşaat alanına kurduğu barakada inzivaya çekildi
'de yaşayan Sıtkı Eyüpoğlu (64), şehir hayatı yoğunluğundan uzaklaşmak için sahilde yapımı süren park inşaatı alanında barakada kalıyor. Etrafını çiçeklerle çevirdiği barakada huzur bulduğunu belirten Eyüpoğlu, Ara sıra burada kalıyorum. Burası benim inziva yerim. Kafamı dinleme fırsatım oluyor dedi.
Fener Mahallesi sahilinde yapımı süren park inşaatı alanındaki etrafı çitle çevrili baraka, görenlerin dikkatini çekiyor. Kente yaşayan Sıtkı Eyüpoğlu, insanların şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak için park inşaatı alanında derme çatma kurduğu barakada kalıyor. Çevrede 'yorgun? lakaplıyla tanınan evli ve 2 çocuk babası Eyüpoğlu, park inşaatı bitene kadar kaldığı barakada sessizliğe bürünüp, stres atıyor. Eyüpoğlu, çay ikram ettiği ziyaretçilerini de barakası önündeki koltuklarda ağırlıyor.
'BURASI BENİM İNZİVA YERİM
İnşaat alanında kendisine geçici olarak izin verilen Eyüpoğlu, çevresini çiçeklerle donatıp, yağmura karşı brandayla da önlem aldığı barakada, huzur bulduğunu söyledi. Eyüpoğlu, Yaklaşık 3 aydır burada kalıyorum. Etrafı izleyebileceğim bir çardak da yaptım. Çayımı demliyorum, radyomdan Kuran-ı Kerim dinliyorum. Eksik surelerim var onları ezberliyorum, bazen ziyaretçilerim geliyor onlarla da oturup çay içiyoruz. 'Çevre güzel görünsün' diye etrafı da çiçeklendirdim; aradığım ferah ve huzurlu ortamı oluşturdum. Burası benim inziva yerim. Kafamı dinleme fırsatım oluyor. Hayvanlara da bakıyorum. Yemekleri toplayarak kedilere köpeklere taşıyorum, kuşları bile besliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bazen sessizlik iyidir dedi.
Rize inşaat alanına kurduğu barakada inzivaya çekildi

Fener Mahallesi, Huzur, Rize, Güncel

Kaynak: DHA


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