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Rize kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor-4

Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (5)'TEHLİKELİ' DİYE UYARILMIŞLARRize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, köylülerin gruptakileri...

01.09.2019 18:17
Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (5)
'TEHLİKELİ' DİYE UYARILMIŞLAR
Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, köylülerin gruptakileri uyardığı ortaya çıktı. Mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 6 kişiyi son gören kişi olan Süleyman Sukas, "Arkadaşları 'Güzergah tehlikeli, gitmeyin, en azından çocuğu götürmeyin' diye uyardım" dedi.
AFAD, UMKE ile jandarma ekipleri, 10 kilometrelik parkurda iz takip köpeği ve drone destekli arama çalışmasıyla 12 yaşında çocuğun da aralarında olduğu 6 kişiyi bulmaya çalışıyor. Arama çalışmalarında grubun kamp yaptığı noktaya ulaşıldı; ancak kayıp kişilerin izine rastlanılmadı.
'GÜZERGAH TEHLİKELİ GİTMEYİN, DEDİM'
Kamyonetle Küçükçayır köyüne gelen grubu son gören bölge sakini Süleyman Sukas, grupta çocuk olduğunu fark ederek, uyarılarda bulunduğunu anlattı. Sukas, "Ben arkadaşları 'Güzergah tehlikeli, gitmeyin, en azından çocuğu götürmeyin' diye uyardım. Sırtlarına ekipmanı alıp gitmek istediler. Bana dere boyundan yürüyerek Handüzü Yaylası'na çıkacaklarını, geceyi dere kenarında geçireceklerini söylediler. Çadırları ve ekipman eksikleri yoktu. Zaten yılda 2 kere burada kamp yaptıklarını söyleyince çok ısrarcı olmadım" diye konuştu.
'ORMAN ÇOK SIK'
Bölgeye sevk edilen arama- kurtarma ekiplerine yardımcı da olan Sukas, "Bölgeyi çok iyi bildiğim için ekiplere yardımcı olmak istedim. İşimi bırakıp ekiplerle iz sürdüm. Dere kenarında kamp yapacaklarını söylemişler ama yoğun yağmur sonrası onlar ormanlık alana doğru kaymış. Biz arama çalışmalarında ormanlık alanda gruba ait olduğunu düşündüğümüz kamp yerine rastladık. Ormanlık arazi çok sık ve zorlu olduğu için yardım istediklerini düşünüyorum. Ekiplerle Hem buradan hem de yayla istikametinde arayışlarını sürdürüyor" dedi.
Rize kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor-4

Güneysu, Rize, Güncel

Kaynak: DHA

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