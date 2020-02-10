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Rize kayak takımları ile sokak aralarında kaydı

Kayak takımları ile sokak aralarında kaydıRİZE'de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından sokaklara beyaza büründü.

10.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:27
Kayak takımları ile sokak aralarında kaydı
RİZE'de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından sokaklara beyaza büründü. Belediye ekipleri temizleme çalışmaları yaparken, halk sokakta poşetlerle ve kızaklarla kaydı. Kayak takımlarıyla sokak aralarında kayan Mehmet Balıkçı'nın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.
Kentte etkili olan kar yağışının ardından özellikle Pazar ilçesi beyaza büründü. Bugün karla kaplı sokaklara dökülen halk, poşetlerle ve kızaklarla kayarak keyifli zaman geçirdi. Pazar'da Mehmet Balıkçı'nın kayak takımları ile sokağa çıkması da dikkat çekti. Belediye ekipleri sokaklarda kar temizleme çalışması yaparken, Balıkçı da yokuştan aşağı kayıp, uzun süre eğlendi. Balıkçı'nın o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenip. sosyal medyada paylaşıldı. Balıkçı'nın videosu kullanıcılar tarafından beğeni topladı.
Rize kayak takımları ile sokak aralarında kaydı

Mehmet Balıkçı, Güncel

Kaynak: DHA


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