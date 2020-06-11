RİZE Kayıp olarak aranırken, kayalıkta cesedi bulundu

Kayıp olarak aranırken, kayalıkta cesedi bulunduRİZE'nin Pazar ilçesinde kayıp olarak aranan Şaban Ali Kambur'un cansız bedeni, deniz kenarında kayalıklarda bulundu.

11.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:47
Kayıp olarak aranırken, kayalıkta cesedi bulundu
RİZE'nin Pazar ilçesinde kayıp olarak aranan Şaban Ali Kambur'un cansız bedeni, deniz kenarında kayalıklarda bulundu.
Pazar ilçesi, Karadeniz Sahil yolu giriş mevkisinde deniz kenarındaki kayalıklarda, bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve bekçi ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Şaban Ali Kambur olduğu tespit edilen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Dünden beri kayıp olarak arandığı öğrenilen Kambur'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. RİZE Kayıp olarak aranırken, kayalıkta cesedi bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz, Güncel, Haber

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