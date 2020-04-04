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RİZE Kontrol noktalarını aşmak için WhtasApp grubu kurmuşlar

Kontrol noktalarını aşmak için WhtasApp grubu kurmuşlarRİZE Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarını aşmak isteyenlerin, aralarında oluşturdukları WhatsApp grupları ile haberleştiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

04.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:40
Kontrol noktalarını aşmak için WhtasApp grubu kurmuşlar
RİZE Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarını aşmak isteyenlerin, aralarında oluşturdukları WhatsApp grupları ile haberleştiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Vali Çeber, 'Şu köyden geçin orada uygulama yok veya varış noktasına 2 saat kala şu ilacı için, ateşiniz düşüyor, kontrole yakalanmıyorsunuz' gibi örnekleri maalesef görüyoruz. Bir taraftan da bunlarla mücadele ediyoruz' dedi.
Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişinde oluşturulan noktalarda polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin kontrollerde bulunduklarını söyledi. Kontrol noktalarını aşmak isteyenlerin çeşitli yollara başvurduklarını anlatan Vali Çeber, Karadeniz 'e gelenlerin aralarında WhatsApp grupları oluşturduklarını tespit ettiklerini açıkladı. Vali Çeber, 'WhatsApp grupları oluşturulmuş. İstanbul'dan Ankara'dan, Bursa'dan Karadeniz'e gelenler birbirleri ile haberleşiyor. Aralarında 'gece şu köyden geçin, oradaki uygulama gevşek' veya 'şu stabilize yoldan giderseniz uygulama yok, rahat geçersiniz' diye yazışıyorlar. 'Buradan giderseniz kontroller gevşiyor, şuralarda uygulama noktası' diye yazanlar da var. Hatta 'varış noktasına 2 saat kala şu ilacı alınca ateşiniz düşüyor, kontrole yakalanmıyorsunuz' gibi örnekleri maalesef görüyoruz. Bir taraftan da bunlarla mücadele ediyoruz? ifadelerini kullandı.
'KEYFİ SEYAHATA İZİN YOK'
Devam eden bir hayat olduğunu, bazı tedarik zincirinde çalışanların sokağa çıkmak zorunda kaldıklarını söyleyen Vali Çeber, 'Bizim devam ettirmek zorunda olduğumuz bir yaşamımız var. İlaç, gıda ve hijyen maddesi ile bu işleri yapan insanlar lazım. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayanlar ve hizmetinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri var. Kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmeleri gereken kişiler haricinde seyahatlere izin verilmiyor. Keyfi olarak seyahate çıkanlara uyarılarda bulunuyoruz' diye konuştu. RİZE Kontrol noktalarını aşmak için WhtasApp grubu kurmuşlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz, Jandarma, Polis, Rize, Güncel

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RİZE Kontrol noktalarını aşmak için WhtasApp grubu kurmuşlar
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