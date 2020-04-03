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RİZE Koronavirüs'e karşı mahalle girişine kapı taktılar

Koronavirüs'e karşı mahalle girişine kapı taktılarRİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde koronavirüs salgınından korunmak için kontrolsüz girişleri engellemek isteyen Kavak ve Sırt mahallesi sakinleri yola kilitli ahşap kapı taktı.

03.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:33
Koronavirüs 'e karşı mahalle girişine kapı taktılar
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde koronavirüs salgınından korunmak için kontrolsüz girişleri engellemek isteyen Kavak ve Sırt mahallesi sakinleri yola kilitli ahşap kapı taktı. Telefonla ulaşılan muhtarlar tarafından açılan kapıdan mahalle sakinleri ile devlet görevlileri haricinde kimse geçemiyor.
Çamlıhemşin ilçesinde koronavirüs salgınından korunmak isteyen Kavak ve Sırt mahallesi sakinleri ilginç bir çözüm yolu buldu. İki mahalleye giden yolun üzerine kilitli ahşap kapı takıldı. Kapının yanına ise 'Mahalle sakinleri ve devlet görevlileri hariç giriş yasaktır' yazılı tabela konuldu. Kilitli tutulan ve telefonla ulaşılan muhtarlar tarafından açılabilen kapıdan mahalle sakinleri ile devlet görevlileri haricinde kimse geçemiyor. İl dışından gelen mahalle sakinleri ise görevlilere bilgi verildikten ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, 14 günlük karantina şartı ile mahalleye alınıyor.
Kavak Mahallesi Muhtarı Tayfur Bekar, "Köyün girişini kontrol altına aldık. Sadece mahalle sakinleri ve devlet görevlilerimiz girebiliyor. Kontrolsüz şekilde il dışından gelenler girişte bizi arıyor, sağlık kontrolünün ardından karantina şartı ile mahalleye girebiliyorlar" dedi.
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RİZE Koronavirüs’e karşı mahalle girişine kapı taktılar

Kaynak: DHA

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