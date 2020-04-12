Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

RİZE Koronavirüsü yenen çift, alkışlarla uğurlandı

Koronavirüsü yenen çift, alkışlarla uğurlandıRİZE'de koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen Eyüp (66) - Hanife Bayraktar (63) çifti, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

12.04.2020 18:01 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:04
Koronavirüsü yenen çift, alkışlarla uğurlandı
RİZE'de koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen Eyüp (66) - Hanife Bayraktar (63) çifti, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Kaçkar Devlet Hastanesi'nde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Eyüp ve eşi Hanife Bayraktar, tedaviye alındı. 10 gündür koronavirüs tedavileri devam eden çiftin, yapılan yeni test sonuçları, negatif çıktı. Sağlık kontrollerinin ardından çift, hastaneden taburcu edildi. Sağlık çalışanları, Bayraktar çiftini, alkışlarla hastaneden uğurladı. Birlikte geldikleri hastanede ayrı odalara alınarak tedavi edilen Bayraktar çifti, sağlıklarına kavuşmalarının ardından birbirlerine sarılırken, duygusal anlar yaşandı. Eşinin sarılması üzerine Eyüp Bayraktar, 'Ben sarılmayalım dedim ama hanım dayanamadı" dedi.
Kendilerini alkışlarla taburcu eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Hanife Bayraktar da, "Hepinizin emeği çok üzerimizde. Hakkınızı helal edin. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu. RİZE Koronavirüsü yenen çift, alkışlarla uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Hanife, Eyüp, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu Haberler
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu
Avcılar’da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haberler
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
Rüştü Reçber’den videolu mesaj: Bu işin şakası yok Haberler
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Bu işin şakası yok
Haberler ›› Güncel ››RİZE Koronavirüsü yenen çift, alkışlarla uğurlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:08: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi - Haber 19:07: Komşularına moral için balkonunda konser veriyor - Haber 19:07: Son Dakika: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi - Haber 19:04: Evde kalan mahalle sakinlerine balkondan moral konseri veriyor - Haber 19:00: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA RAĞMEN EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDI GÖZALTINA ALINDI - Haber 18:27: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber