RİZE Küçük Tuğçe ve babası, tekneyla karaya çıkıp 19 Mayıs'ı kutladı

Küçük Tuğçe ve babası, tekneyla karaya çıkıp 19 Mayıs'ı kutladıRİZE'nin Ardeşen ilçesinde 2'nci sınıf öğrencisi Tuğçe Yakıcı (8), babası Sait Yakıcı ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nı kutladı.

RİZE Küçük Tuğçe ve babası, tekneyla karaya çıkıp 19 Mayıs'ı kutladı
19.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:02
Küçük Tuğçe ve babası, tekneyla karaya çıkıp 19 Mayıs'ı kutladı
RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 2'nci sınıf öğrencisi Tuğçe Yakıcı (8), babası Sait Yakıcı ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nı kutladı. Baba ve kızı, Bandırma Vapuru'nu simgeleyen tekne ile kıyıya çıktı.
Ardeşen ilçesinde Sait Yakıcı, kızı Tuğçe ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlaması gerçekleştirdi. Baba ve kızı Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile donatılan ve Bandırma Vapuru'nu simgeleyen tekne ile kıyıya çıktı. Küçük kız burada Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere söylediği, "Sizler, hepiniz geleceğin bir gülü ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Ey yükselen yeni nesil, cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz" sözlerini tekrarladı. Küçük kız ve babasının 19 Mayıs'ı kutladığı video, sosyal medyada da ilgi gördü.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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