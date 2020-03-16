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RİZE Mevsimlik işçi kura çekiminde koronavirüs önlemi

Mevsimlik işçi kura çekiminde koronavirüs önlemiRİZE ve Giresun'da, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) bağlı 34 fabrika için alınacak 617 mevsimlik işçinin kura çekimi yapıldı.

16.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:28
Mevsimlik işçi kura çekiminde koronavirüs önlemi
RİZE ve Giresun'da, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) bağlı 34 fabrika için alınacak 617 mevsimlik işçinin kura çekimi yapıldı. Kura çekimine, koronavirüs tedbirleri kapsamında işçiler alınmadı.
Çaykur 'a bağlı fabrikalarda çalışacak geçici işçiler için kura çekimi düzenlendi. Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimine koronavirüs tedbirleri kapsamında iş başvurusunda bulunanlar alınmadı. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde, Çaykur yetkilileri, her fabrikadan bir temsilci, sendika yetkilisi ve muhtarlar katıldı. Kurada Rize ve Giresun'da 34 fabrikada çalışacak 617 işçi belirlendi. Kura ile işe alınan işçiler, yılın 6 ayı çalışacak.
Çaykur, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde toplamda 830 işçi alımı gerçekleştirecek. Mevsimlik işe girebilmek için bu illerde toplamda 23 bin 572 kişi başvuru yaptı. Trabzon ve Artvin illerinin iş kuraları ise önümüzdeki günlerde çekilecek.
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RİZE Mevsimlik işçi kura çekiminde koronavirüs önlemi

Kaynak: DHA

Etiketler : Çaykur, Rize, İşçi, Güncel

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