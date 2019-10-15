Haberler » Ekonomi » Rize Milletvekili Avcı'dan TÜMSİAD Rize Şubesi'ne ziyaret

Rize Milletvekili Avcı'dan TÜMSİAD Rize Şubesi'ne ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize Milletvekili Muhammed Avcı, TÜMSİAD Rize Şubesi'ni ziyaret ederek yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

15.10.2019 15:27Rize Milletvekili Avcı'dan TÜMSİAD Rize Şubesi'ne ziyaret
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize Milletvekili Muhammed Avcı, TÜMSİAD Rize Şubesi'ni ziyaret ederek yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Rize Merkez İlçe Başkanı Fatih Köse ve beraberindeki yöneticileri ile TÜMSİAD Rize Şubesi'ni ziyaret eden Milletvekili Muhammed Avcı'yı TÜMSİAD Rize Şube Başkanı Abdülbaki Fil ve dernek üyeleri karşıladı.

Avcı, TÜMSİAD üyelerine Rize'de gerçekleşecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi, son günlerde sıkça gündeme gelen Lojistik Merkez Projesi, Rize'yi yaşam alanının genişlemesiyle rahat bir nefes aldıracak olan Salarha Tüneli, Andon tüneli ve inşaatı devam eden Rize-Artvin Havalimanı projeleri hakkında bilgi verdi. - RİZE

Muhammed Avcı, Milletvekili, AK Parti, Rize, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:47 Kivi satış fiyatı belirlendi
15:30 Zeytinde rekolte üzdü, fiyatlar sevindirdi
15:27 Rize Milletvekili Avcı'dan TÜMSİAD Rize Şubesi'ne ziyaret
15:23 KOSGEB, Söke'de yeni vizyonunu ve desteklemelerini anlattı
15:27 "Thomas Cook olayında iyi bir sınav verdik"
15:27 BUSİAD’da gündem dijital ticaret
15:19 Kuyucak'ta engelli ve eski hükümlülere hibe destekleri anlatıldı
15.10.2019 15:55:27