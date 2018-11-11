Rize Milli Eğitim Müdürü, Kalp Krizinden Öldü

RİZE Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi
Yılmaz (60), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Rize
'de 1,5 yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü
görevini yürüten Ahmet Hamdi Yılmaz, dün gece Güneysu
ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yılmaz'ın kalp krizinden öldüğü belirlendi.
Evli ve 2 çocuk babası, 36 yıllık eğitimci Ahmet Hamdi Yılmaz'ın ölümü, eğitim camiasında üzüntüye neden oldu.
- Rize
Ahmet Hamdi,Rize
11 Kasım 2018 Pazar 09:51