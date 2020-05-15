RİZE Milli kanocu, sokağa çıkma izninde derede antreman yaptı

Milli kanocu, sokağa çıkma izninde derede antreman yaptıRiİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldığı evden 42 gün sonra sokağa çıkan Kano Milli Takım sporcusu Kamil Kaçar (18), derede antrenman yaptı.

15.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:17
Milli kanocu, sokağa çıkma izninde derede antreman yaptı
RiİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldığı evden 42 gün sonra sokağa çıkan Kano Milli Takım sporcusu Kamil Kaçar (18), derede antrenman yaptı. Rize Adrenalin Doğa Sporları Kulübü üyesi, Kano Milli Takım sporcusu Kamil Kaçar, sokağa çıkma iznini antrenman yaparak geçirdi. Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi'nde bulunan kano parkurunda koşan Kaçar, ısınma hareketlerinin ardından dereye girdi. Kanosuyla antrenman yapan milli sporcu, 'Evde, antrenörlerimin tavsiyeleri ile güç antrenmanları yapıyordum. Uzun süredir yeniden kano yapmanın hayalini kuruyordum. Sokağa çıkma izni gelince hemen dereye geldim. Çok keyif aldım. Kano yapmayı özlemiştimö dedi. RİZE Milli kanocu, sokağa çıkma izninde derede antreman yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Rize, Güncel, Haber

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