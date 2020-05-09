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RİZE Müzik öğretmeni kardeşler 'annem' şarkısı besteledi

Müzik öğretmeni kardeşler 'annem' şarkısı bestelediRİZE'nin Fındıklı ilçesinde müzik öğretmenleri Bahar ve Mustafa Durgun kardeşler, Anneler Günü dolayısıyla 'annem' şarkısı besteledi.

09.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:19
Müzik öğretmeni kardeşler 'annem' şarkısı besteledi
RİZE'nin Fındıklı ilçesinde müzik öğretmenleri Bahar ve Mustafa Durgun kardeşler, Anneler Günü dolayısıyla 'annem' şarkısı besteledi. Şarkıyı seslendiren iki kardeşin kayda alınan görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. Müzik öğretmenleri Bahar ve Mustafa Durgun kardeşler, Anneler Günü dolayısıyla 'annem' adlı şarkı besteledi. Şarkıda koronavirüs nedeniyle getirilen seyahat yasağı ile annelerini göremeyecek olanların duygularına tercüman olmaya çalışan öğretmenlerin seslendirdiği şarkının kayda alınan görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. Mustafa Durgun, "Anneler gününü çeşitli nedenlerden dolayı annelerinden uzak geçirmek zorunda kalanlar şarkı söyledik. Biz şanslıyız annemizin yanındayız, onun şefkati ile bu şarkı ortaya çıktı. Duygulara tercüman olmak istedik? dedi.
Şarkının sözleri şöyle;
Seninle attı kalbim
Gözlerimde ilk sen
Her nefesimde yanımda tadımda oldun annem
Uyudumda büyüdüm ben
Tıpış tıpış yürüdüm ben
Güldüğümde gülen, ağladığımda annem
Benzemez kimse sana
Sevemez hiçbir kimse
Sen benim uğurumsun benim melek annem
Uyudumda büyüdüm ben
Tıpış tıpış yürüdüm ben
Güldüğümde gülen, ağladığımda annem
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RİZE Müzik öğretmeni kardeşler ’annem’ şarkısı besteledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Durgun, Fındıklı, Güncel, Haber

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