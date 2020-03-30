Rize'nin Aşıklar köyünde, koronavirüse karşı 'kepenk' önlemi

RİZE'nin Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar köyündeki Orta Mahalle'de yaşayanlar, koronavirüs salgını nedeniyle yerleşim yeri girişini otomatik kepenk ile kapattı. Mahallede sadece yaya girişine izin verilirken, kepenk, yabancıların girmemesi için gece gündüz kapalı tutuluyor.

Çayeli ilçesi Aşıklar köyünde, 15 haneli ve 40 nüfuslu Orta Mahalle'de yaşayanlar, koronavirüs salgınından korunmak için farklı yöntem uyguladı. İstanbul 'dan geçen ay mahallelerine dönen, otomatik kapı ustaları Rıza ile Zeynel Eskici kardeşler, yerleşim yeri girişine 3 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde otomatik kepenk taktı. Eskici kardeşler, evlerinin bitişiğindeki kepengi mahalleye gelenler için açıyor sonra yine kapatıyor. Mahalleye araçla girişe ve mahalleden olmayanların girişine de izin verilmiyor. Sadece yaya girişine izin verilirken kepenk, gece gündüz kapalı tutuluyor.

'MAHALLEMİZİ İZOLE ETTİK'

İstanbul'daki iş yerlerini geçici olarak kapattıktan sonra köyde mahallelerine döndüklerini anlatan Rıza Eskici, "Koronavirüsten korunmak için mahallemize geldik. Burada evimizde kalıyoruz. Virüs salgınından korunmak için mahallede bir önlem aldık. İşimiz otomatik kapı ustalığı olduğu için bu çözümü düşündük ve uyguladık. Mahalleye girişlerde kepenk kapımızı açıyoruz, yaya olarak içeri alıyoruz. Yabancıları ise almıyoruz. Araçla da içeri girişlere izin vermiyoruz. Kendimizi virüsten böyle koruyoruz" dedi.

Zeynel Eskici de "Virüsten korunmak için mahallemizi izole ettik. Kepenkli kapı ile önlem aldık. Herkes rahat etti. Çok güvendeyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA