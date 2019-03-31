31 Mart 2019, 22:43
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Rize'nin Çayeli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İsmail...

Rize

Rize'nin Çayeli ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı İsmail Hakkı Çiftçi kazandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı İsmail Hakkı Çiftçi kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Hakkı Çiftçi 5 bin 446, AK Parti adayı Mustafa Baltacı 4 bin 542, İYİ Parti adayı Meliha Çomoğlu 624 oy aldı.

-Çiftçi'nin öz geçmişi

İsmail Hakkı Çiftçi, 1969 Çayeli'nde doğdu. İlkokulu Çayeli'nde okuduktan sonra orta öğretimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni tamamlayan Çiftçi, psikolojik danışmanlık ve yönetim organizasyon alanında yüksek lisans yaptı.

Çiftçi, 2001 yılında AK Parti Çayeli kurucu ilçe başkanlığı görevini üstlendi.

İyi derecede İngilizce bilen Çiftçi, evli üç çocuk babasıdır. İsmail Hakkı Çiftçi, MHP, Rize, Çayeli, Güncel
Kaynak: AA