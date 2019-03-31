Rize'nin Fındıklı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ercüment...

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Rize'nin Fındıklı ilçesinde, belediye başkanlığını CHP adayı Ercüment Şahin Çervatoğlu kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Ercüment Şahin Çervatoğlu 3 bin 991, AK Parti adayı Mustafa Kasım Zorlu 2 bin 570, Saadet Partisi adayı Onur Öztürk 29 oy aldı.Çervatoğlu'nun öz geçmişiErcüment Şahin Çervatoğlu, 1968 yılında doğdu. Evli ve bir çocuk babası olan Çervatoğlu, liseye kadar eğitimini Fındıklı'da tamamladı.İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümünü kazanarak üniversite hayatına başlayan Çervatoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne geçerek 1992 yılında mezun oldu.Basın-yayın sektöründe de çalışan Çervatoğlu, 2015 yılından itibaren ticaretle uğraşmaktadır.