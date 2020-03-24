Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Rize'nin giriş noktalarında koronavirüse karşı sağlık taraması sürüyor - Haberler

Rize'nin giriş noktalarında koronavirüse karşı sağlık taraması sürüyor

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini en aza indirmek için şehrin üç ayrı giriş noktasında sağlık taraması devam ediyor.

24.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:44
Rize'nin giriş noktalarında koronavirüse karşı sağlık taraması sürüyor
Rize 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini en aza indirmek için şehrin üç ayrı giriş noktasında sağlık taraması devam ediyor.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını, bulaşmasını önlemek ve en aza indirmek amacıyla ildeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin desteğiyle alınan karar kapsamında dün başlanan uygulamayla, sağlık personeli ve güvenlik güçleri 24 saat esasına göre çalışma yürütüyor.
Kontrol noktalarında kimlik kontrolü yapan güvenlik güçlerinin yanında sağlık çalışanları, vatandaşların ateşini ölçüyor. Alınan önlemler kapsamında noktalarda ambulans hazır bulunduruluyor.
Ekipler üç noktada uygulamanın başlamasından itibaren yaklaşık 5 bin kişinin kontrolünü gerçekleştirdi.
Yetkililer, 2 gün içinde kontrol noktalarına termal kamera getirileceğini ve ölçümlerin bu şekilde yapılacağını kaydetti.
Öte yandan yetkililer, umreden döndükten sonra ev gözetiminde bulunan ve takibi yapılan vatandaşlarda Kovid-19'a rastlanmadığını bildirdi.
Koronavirüs yasağına uymayanlara ceza
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların salgından korunması için önleyici denetimlerin devam ettiği belirtildi.
Yasağın uygulanmasına yönelik park ve bahçeler ile banka ve ATM'ler önünde yapılan denetimlerde 793 kişinin ikaz edilip eve gönderildiği ifade edilen açıklamada, tüm uyarılara rağmen ısrarla yasağı ihlal edenlere 3 bin 150 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.
Vefa Sosyal Destek grupları sayesinde 65 yaş üstü 169 kişinin taleplerinin yerine getirildiğine işaret edilen açıklamada, ikişer kişiden oluşan 28 Vefa Sosyal Destek grubunun 112, 155 ve 156 hatlarına yapılan bildirimler doğrultusunda hizmeti sürdürdüğü bildirildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Rize, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Haberler
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek Haberler
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt’ten geldi Haberler
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt'ten geldi
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı Haberler
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı
Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:30: Karapınar'da koronavirüs yasağına uymayan kişiye işlem yapıldı - Haber 15:29: Ataşehir'de hırsızlık zanlısı yakalandı - Haber 15:28: MESLEKTAŞI VE KATİBİNİN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU ESKİ SAVCIYA DOLANDIRICILIKTAN 20 YILA KADAR... - Haber 15:28: Gölbaşı Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmıyor - Haber 15:28: Kavak'ta önlemler arttı - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı - Haber 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 13:16: Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:18: Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar - Ekonomi
Loading