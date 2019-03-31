31 Mart 2019, 19:24
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Rize'nin İkizdere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Hakan...

Rize

Rize'nin İkizdere ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hakan Karagöz kazandı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hakan Karagöz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hakan Karagöz 742, AK Parti adayı Ali Fuat Yıldırım 716, İYİ Parti adayı Panbuli Tüfenk 5 oy aldı.

Karagöz'ün öz geçmişi -

Hakan Karagöz, 1966 yılında Rize'de doğdu. Ailesi ile İstanbul'a yerleşen Karagöz, eğitimini burada tamamladı. Uzun yıllar tekstil işi ile uğraşan Karagöz, 7 yıl otomobil sporu yaparak milli sporcu olarak yarıştı.

Sivil toplum örgütlerinde görev alan Karagöz, evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. Güncel
Kaynak: AA