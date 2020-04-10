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Rize'nin kalabalık caddelerine giriş yasaklandı

Rize'de Korona virüs tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun çoğunluğunun fazla olduğu caddeler yaya girişine kapatıldı.

10.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:26
Rize'nin kalabalık caddelerine giriş yasaklandı
Rize 'de Korona virüs tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun çoğunluğunun fazla olduğu caddeler yaya girişine kapatıldı.

Rize İl Pandemi Kurulu kararı gereğince Rize merkezde Deniz Caddesi, Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bazı noktalar ile Tuzcuoğlu Memişağa Parkı zorunlu haller dışında yaya girişine kapatıldı.

Deniz Caddesi girişi demir barikatlarla kapatılırken, üzerindeki uyarı tabelasında "İl Pandemi Kurulu kararı gereğince Covid-19'la mücadele kapsamında zorunlu ihtiyaçlar dışında cadde yaya girişine kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı. - RİZE

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi, Rize, Güncel
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