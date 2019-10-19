Haberler » Güncel » Rize 'nin kalbi İstanbul Maltepe'de atıyor…

Rize 'nin kalbi İstanbul Maltepe'de atıyor…

Rize Belediye Başkanı Rahmi METİN, "11 Rize Tanıtım Etkinliği" kapsamında İstanbul Maltepe sahilinde Rize standımızda ziyaretçileri ağırladı.

19.10.2019 16:52Rize 'nin kalbi İstanbul Maltepe'de atıyor…

Başkan Metin daha sonra etkinlik alanında açılan stant ları gezerek esnaf vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye Başkanı Metin,"buna benzer etkinlik ve festivallerimizi yaygınlaştırmalı ve gençlerimizi kültürümüzle tanıştırıp buluşturmalıyız. Diliyorum ki bu birlikteliğimiz, bu güzel tablo sonsuza kadar devam etsin" dedi.

Yemek ve sanat stantlarında bir birinden farklı yöresel değerler görücüye çıktı. Rize tanıtım günlerinin her yıl daha da güzel olduğunu söyleyen ziyaretçiler, Başkan Rahmi Metin'e, huzurlu ve eğlenceli bir ortam sundukları için teşekkür ettiler.


Rahmi Metin, Rize, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
18:36 Adıyaman'da 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliği
18:41 ABD'li yetkili açık açık itiraf etti: Türkiye'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk
18:40 Nuri Pakdil'in cenazesi toprağa verildi
18:40 Şehit Bedirhan bebeğin mezarı balonlarla süslendi
18:39 Edremit Belediye Meclisi'nde 'harami' gerginliği
18:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı
19.10.2019 18:42:30