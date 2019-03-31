Rize'nin Kalkandere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Rize
'nin Kalkandere
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Kenan Yıldırım
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Kenan Yıldırım 2 bin 235, Saadet Partisi
adayı Mehmet Özdemir
bin 19, MHP
adayı Abdullah Çakmak
119 oy aldı.
-Yıldırım'ın özgeçmişi-
Kenan Yıldırım, 1959 yılında Kalkandere doğumludur. İlk ve orta eğitimini Rize'de, lise eğitimini ise İstanbul
'da tamamladı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.
Uzun yıllar siyasetin içinde bulunmuş olup bu süreç içerisinde siyasi parti yöneticiliği, belediye meclis üyeliği ve başkan vekilliği yapmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Yıldırım, 30.Mart 2014 yerel seçimlerde Saadet Partisi'nden Kalkandere Belediye Başkanı seçildi.
AK Parti'ye katılan Yıldırım, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA