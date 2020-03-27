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Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası

Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinasıRİZE'nin merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri koronavirüs vakalarının önüne geçilebilmesi için karantina altına alındı.

27.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:32
Rize 'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası
RİZE'nin merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye , Beştepe , Esentepe ve Maltepe köyleri koronavirüs vakalarının önüne geçilebilmesi için karantina altına alındı.
Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın izni ve onayıyla Kendirli beldesi ve yakın teması olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinin potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçilebilmesi için karantina altına alındığı bildirildi. Açıklamada, bu kapsamda söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışların denetime tabi olduğu belirtirek, "Muhtarlar üzerinden bu bölgede tüm evlerdeki ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izalosyana alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir. Ayrıca çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışlar ikinci bir karara kadar sınırlandırılmıştır" denildi.
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Rize’nin Kendirli beldesi ve 4 köyde ’koronavirüs’ karantinası

Kaynak: DHA

Etiketler: Selimiye, Kendirli, Beştepe, Rize, Güncel

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Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası

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