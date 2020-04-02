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Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyünde karantina devam ediyor

Rize'de Kendirli beldesi ve 4 köyde karantina uygulaması devam ediyor.

02.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:01
Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyünde karantina devam ediyor
Rize 'de Kendirli beldesi ve 4 köyde karantina uygulaması devam ediyor.

Geçtiğimiz Cuma günü alınan kararla Kendirli beldesi ve beldeye bağlı Yeni Selimiye köyü ve Beştepe köyü ile Derepazarı ilçesine bağlı Maltepe köyü ve Esentepe köyünde karantina uygulanmaya başladı. Beldeye giriş-çıkışa izin verilmezken, belediyeye ait hoparlörlerden yapılan anonsla beldede olumlu gelişmelerin yaşandığı dile getirilerek, vatandaşlar evlerinden çıkmamaları için uyarıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, bir belde ve 4 köyde uygulanan karantina kararında o bölgeye il dışından gelen vatandaş sayısının ve yaşlı nüfusunun fazla olmasının büyük bir etken olduğunu dile getirdi. Çeber, "Dünyada bir ay öncesine göre gündem değişti. Hem tüm dünyanın hem de ülkemizin temel gündemi korona virüs oldu. Hepiniz izliyorsunuz tüm dünyada bu süreci en iyi yöneten ülkelerden birisi Türkiye. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız olmak üzere ilk anından beri en hassas şekilde takip ediyorlar ve tamamen bilim insanlarına havale edilmiş bir süreç olarak onların verdiği bilgiler ve onların yönlendirmesine göre kararlar alıp uygulamaya gayret ediyorlar. Bizde Rize olarak elimizden geleni yapıyoruz. Birçok karar aldık. İlgili bakanlıklarımızın önerilerini aldık, Kendirli ve onun hem bitişiğindeki 4 köyümüz için karantina kararı aldık. Bu durum oradaki hasta sayısı ile ilişkilendirilse de oradaki yaşlı nüfusumuzun biraz fazlalığı, dışarıdan gelen sayısının biraz fazlalığı gibi nedenler de bu işi tetikleyen unsurlardan olmuştu. Oradaki bu uygulama da ülkemizin değişik yerlerinde, risk görülen yerlerinde uygulanmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

Kendirli'de esnaflık yapan Hüseyin Tok isimli vatandaş, işlerinin karantina kararının ardından bozulduğunu, tarım arazisinde çalışmak zorunda olan hemşehrilerinin ise beldeye gelemediğini söyledi. Tok, "Ticaretimizi etkiledi, çayımızı nasıl toplayacağız, gübremizi vuramıyoruz. Vatandaşın yüzde 80'i dışarıda. Burada olanlarda çayına gübre veremez. Gürcülerimiz vardı, onlar da gelemiyor, yerli işçi de bulamıyoruz" dedi.

İl dışında olan belde sakinlerinin karantina nedeniyle gelemediğini ifade eden Mehmet Demir ise, "Beldemizin neden karantinaya alındığını bir türlü anlamış değiliz. Hastalıktan ötürü karantinaya alındığı söylendi. İl dışında olan insanlar vardı, çay hasadı yapacaktı onlar gelemedi" diye konuştu. - RİZE
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kendirli, Rize, Güncel
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