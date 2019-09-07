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Rize'nin Madenli beldesinde şiddetli yağıştan bir mahalle tahliye edildi

Rize'nin Madenli beldesinde şiddetli yağıştan bir mahalle tahliye edildi Habiboğlu Mahallesi'nde yaşayan 16 kişi şiddetli yağıştan oluşabilecek risklere karşı jandarma tarafından akrabalarının evlerine götürüldüRİZE - Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesindeki Habiboğlu Mahallesi...

07.09.2019 23:10
Rize'nin Madenli beldesinde şiddetli yağıştan bir mahalle tahliye edildi
Habiboğlu Mahallesi'nde yaşayan 16 kişi şiddetli yağıştan oluşabilecek risklere karşı jandarma tarafından akrabalarının evlerine götürüldü
RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesindeki Habiboğlu Mahallesi sakinleri, şiddetli yağışın ardından oluşabilecek risklere karşı jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi.
Sabah saatlerinde Rize ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Çayeli ilçesi Madenli beldesine bağlı Habiboğlu Mahallesi'nde şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kaymalarından dolayı mahalle sakinleri tahliye edildi. Mahallede bulunan 16 kişi köy muhtarlığı ve jandarma ekiplerinin yardımıyla Çayeli ilçe merkezinde bulunan akrabalarının evlerine götürüldü. Araç ulaşımının kapandığı mahallede meydana gelen toprak kaymalarında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Rize'nin Madenli beldesinde şiddetli yağıştan bir mahalle tahliye edildi

Jandarma, Madenli, Çayeli, Rize, Genel

Kaynak: İHA

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