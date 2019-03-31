Rize'nin Pazar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ahmet...

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Rize'nin Pazar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Basa kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Basa 4 bin 116, CHP adayı Kazım Balta 3 bin 166, MHP adayı Gülşah Bilaloğlu bin 327 oy aldı.-Basa'nın özgeçmişi-Ahmet Basa, 28.02.1965 tarihinde Rize'de doğdu. İlkokulu Pazar İlçesinde, lise eğitimini Ankara Deneme Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamladı.AK Parti ile siyasi hayata atılan Basa, bekar.