Rize'nin Pazar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ahmet...

Rize'nin Pazar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Basa kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Basa 4 bin 116, CHP adayı Kazım Balta 3 bin 166, MHP adayı Gülşah Bilaloğlu bin 327 oy aldı.
-Basa'nın özgeçmişi-
Ahmet Basa, 28.02.1965 tarihinde Rize'de doğdu. İlkokulu Pazar İlçesinde, lise eğitimini Ankara Deneme Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamladı.
AK Parti ile siyasi hayata atılan Basa, bekar.
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Kaynak: AA