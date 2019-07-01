01.07.2019 14:45
Haberler » Güncel » Haber

Rize'nin yaylalarına kar yağdı

Rize

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek rakımlı yaylalara Kar yağdı. Yaz aylarında Kar sürprizi ile karşılaşan turistler, şaşkınlık yaşadı.
Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası'nda dün gece saatlerinde etkili olan soğuk hava ile birlikte kar yağdı. Kısa süreli etkili olan kar yağışı ile yayla beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Yaz aylarında kar sürprizi ile karşılaşan turistler, şaşkınlık yaşadı. Otel ve pansiyonlarından çıkarak kar yağışını seyreden tatilciler, fotoğraf çektirdi, selfie yaptı.


- Rize
Kaynak: DHA
çamlıhemşin , rize , kar , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:06 Traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü
15:05 Bitlis'in çamura şekil veren kadınları
15:05 İDO, Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası hattını açıyor
15:05 Teslim olan FETÖ/PDY şüphelisine adli kontrol
15:04 Seyir halindeki sürücünün trafikte uyuduğu anlar kameralara yansıdı
15:04 Dikili'deki yangının kül ettiği bölge, havadan görüntülendi
15:04 Yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırdı