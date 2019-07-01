Rize'nin yaylalarına kar yağdı

RİZE'nin Çamlıhemşin
ilçesinde yüksek rakımlı yaylalara Kar
yağdı. Yaz aylarında Kar
sürprizi ile karşılaşan turistler, şaşkınlık yaşadı. Çamlıhemşin
ilçesi Yukarı Kavron Yaylası'nda dün gece saatlerinde etkili olan soğuk hava ile birlikte kar yağdı. Kısa süreli etkili olan kar yağışı ile yayla beyaza büründü. Kar
kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Yaz aylarında kar sürprizi ile karşılaşan turistler, şaşkınlık yaşadı. Otel ve pansiyonlarından çıkarak kar yağışını seyreden tatilciler, fotoğraf çektirdi, selfie yaptı.
- Rize