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Rize'nin yaylalarındaki kaçak yapı yıkımları sürüyor

Rize'nin yaylalarındaki kaçak yapı yıkımları sürüyor Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı 5 yaylada toplamda 34 evin yıkımı gerçekleşiyorRİZE - Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı 5 yaylada toplamda 34 evin yıkımı, 64 ev temeli yerinin kapatılması gerçekleşiyor.

13.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:10
'nin yaylalarındaki kaçak yapı yıkımları sürüyor
Rize'nin ilçesine bağlı 5 yaylada toplamda 34 evin yıkımı gerçekleşiyor
RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı 5 yaylada toplamda 34 evin yıkımı, 64 ev temeli yerinin kapatılması gerçekleşiyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki iller gibi Rize'de de yaylalarda inşa edilen kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Çayeli ilçesinde 5 yaylada, 34 evin yıkımı ile 64 ev temel kazısının kapatılması için çalışmalar başladı. Mera komisyonu tarafından kanuna aykırı olduğu tespit edilen Zargistal Yaylası'nda 3, Egnaçor Yaylası'nda 8, Marbudam Yaylası'nda 18, Kumhala Yaylası'nda 4 ve Colf Yaylası'nda 1 yapı olmak üzere 34 yapı için başlatılan yıkım çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar neticesinde şu ana kadar 10 yapının yıkımı, 15 ev temelinin ise kapatılması gerçekleşti. Yıkım çalışmalarının yaklaşık bir hafta süreceği tahmin ediliyor.
Rize'nin yaylalarındaki kaçak yapı yıkımları sürüyor

Çayeli, Rize, Genel

Kaynak: İHA


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