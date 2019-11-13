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Rize'nin yaylalarındaki kaçak yapı yıkımları da sürüyor

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı 5 yaylada toplamda 34 evin yıkımı, 64 ev temeli yerinin kapatılması gerçekleşiyor.

13.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:56Rize'nin yaylalarındaki kaçak yapı yıkımları da sürüyor
'nin ilçesine bağlı 5 yaylada toplamda 34 evin yıkımı, 64 ev temeli yerinin kapatılması gerçekleşiyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki iller gibi Rize'de de yaylalarda inşa edilen kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Çayeli ilçesinde 5 yaylada, 34 evin yıkımı ile 64 ev temel kazısının kapatılması için çalışmalar başladı. Mera komisyonu tarafından kanuna aykırı olduğu tespit edilen Zargistal Yaylas'ında 3, Egnaçor Yaylası'nda 8, Marbudam Yaylası'nda 18, Kumhala Yaylası'nda 4 ve Colf Yaylasında 1 yapı olmak üzere 34 yapı için başlatılan yıkım çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar neticesinde şu ana kadar 10 yapının yıkımı, 15 ev temelinin ise kapatılması gerçekleşti. Yıkım çalışmalarının yaklaşık bir hafta süreceği tahmin ediliyor. - RİZE

Doğu Karadeniz Bölgesi, Çayeli, Rize, Güncel

Kaynak: İHA

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