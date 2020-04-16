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Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı

Çaykur Rizespor'da oynayan Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde evde kal paylaşımıyla sınırları zorlayan Irina şimdi de sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı.

16.04.2020 21:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:52

Çaykur Rizespor forması giyen Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi Irına Moroziuk, yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Rizespor forması giyen Moroziuk'un eşi İrina Moroziuk, evde kal paylaşımıyla sınırları zorlamıştı. Estetik bir hareket yapmak yerine tuvalet kağıdı rulosunu saran ateşli fenomen, ardından kalçasıyla tuvalet kağıdına vurmuştu.

Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı

165 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

İrina Moroziuk bu kez de sosyal medya hesabından soyunduğu anları paylaştı. Bu paylaşım büyük beğeni aldı. İrina'nın Instagram 'da 165 bin takipçisi bulunuyor.

Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Rize’nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Etiketler: Çaykur Rizespor, Instagram, Rizespor, Spor
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