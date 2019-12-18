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Rize'nin yengesi Irina Morozyuk çıplak pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Rize'nin yengesi olarak bilinen Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, yine çok konuşulacak bir fotoğraf paylaştı. Havuz kenarında çıplak pozunu paylaşan Morozyuk'un söz konusu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

18.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:35

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren 'nin yengesi Irina Morozyuk, hesabından paylaştığı son fotoğraf ile yine dikkatleri üzerinde topladı.

Instagram hesabında 42,9 takipçisi bulunan Irina Morozyuk, havuz kenarında çıplak pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya mecrası Instagram'ı çok iyi kullanan Irina'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

ELİNDE MUZLA KENDİNİ DUVARA BANTLADIĞI FOTOĞRAF GÜNDEM OLMUŞTU

Çaykur Rizeli futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, geçtiğimiz günlerde kendisini elinde bir muzla duvara bantladığı fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Irina fotoğrafın altına takipçileri için "Muzumun fiyatı nedir?" sorusunu bırakmıştı.

Irina'nın bu fotoğrafı da çok kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Elinde muzla kendini duvara bantlayan RizeElinde muzla kendini duvara bantlayan Rize'nin yengesi nefesleri kesti!

Rize'nin yengesi Irina Morozyuk çıplak pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Instagram, Rize, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
AZRAELS:Kadın niye bu kadar ucuzlarki. Esfeli safilinn
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MERVE CAN:Bakmaya korkuyo insan evlerden uzak
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YOK:Uhu fabrikasından.
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TRAKTRAK:Zaten çekmişsin zbamzbam.
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ZBAMZBAM:Bunu çekcğime uğu çekrim daa iyii
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AVNİ:aleyna bundan daha güzel
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BU DA NE:Bu şişme kadın da nerden çıktı. Çekomastik fabrikasından mı.
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