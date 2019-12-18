Rize'nin yengesi Irina Morozyuk çıplak pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Rize'nin yengesi Irina Morozyuk, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ile yine dikkatleri üzerinde topladı.

Instagram hesabında 42,9 takipçisi bulunan Irina Morozyuk, havuz kenarında çıplak pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya mecrası Instagram'ı çok iyi kullanan Irina'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

ELİNDE MUZLA KENDİNİ DUVARA BANTLADIĞI FOTOĞRAF GÜNDEM OLMUŞTU

Çaykur Rizeli futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, geçtiğimiz günlerde kendisini elinde bir muzla duvara bantladığı fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Irina fotoğrafın altına takipçileri için "Muzumun fiyatı nedir?" sorusunu bırakmıştı.

Irina'nın bu fotoğrafı da çok kısa sürede binlerce beğeni aldı.