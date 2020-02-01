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Rize özel idaresi'nin 'kar-delen' ekibi karla mücadele ediyor

Rize Özel İdaresi'nin 'KAR-delen' ekibi karla mücadele ediyorRİZE İl Özel İdaresi, bölgede kar yağışının etkisini artırmasıyla beraber 'KAR-delen' adını verdiği ekibi, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını hızlandırdı.

01.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:19
Özel İdaresi'nin 'KAR-delen' ekibi karla mücadele ediyor
RİZE İl Özel İdaresi, bölgede kar yağışının etkisini artırmasıyla beraber 'KAR-delen' adını verdiği ekibi, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını hızlandırdı. Kar yağışı sonrası kapanan 880 kilometrelik 33 köy yolunun tamamı 'KAR-delen' ekiplerinin aralıksız çalışmalarla ulaşıma açıldı.
Bölgede şiddetini artıran kar yağışı sonrası Rize'de ekipler çalışmalarını hızlandırdı. İl Özel İdaresi'nin KAR-delen adını verdiği kar temizleme ekibi de, dün kar yağışının başlaması ile beraber seferber oldu. Köy yollarının ulaşıma kapanmadan açık kalması için kar yağışının yoğun olduğu bölgelere yönlenen KAR-delen ekibi sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. , ve Çamlıhemşin ilçeleri başta olmak üzere şiddetini artıran kar yağışı sonrası 880 kilometrelik 33 köy yolu ulaşıma kapandı. KAR-delen ekipleri gece boyuncada sürdürdükleri çalışmalar sonrası tüm yolları ulaşıma açtı. Kar yağışının durduğu ilde Çayeli'nde 7 ve İkizdere ilçesinde de 7 köyde nüfus olmadığı için yol açma çalışmasının yapılmayacağı belirtildi.
Rize özel idaresi'nin 'kar-delen' ekibi karla mücadele ediyor

İkizdere, Çayeli, Rize, Güncel

Kaynak: DHA


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