Rize rizeli, köyüne uzay gözlem istasyonu kuruyor

Rizeli, köyüne uzay gözlem istasyonu kuruyor

Rizeli Hızır Toptan (49) çocuk yaşlarında merak saldığı uzay gözlem hayalini gerçeğe dönüştürmek için Sütlüce köyünde kule yapımına başladı. 5 katlı, 75 basamakla çıkılabilen demirden kurduğu platforma teleskoplar yerleştirecek Toptan, uzayı gözetleyecek.

ABD'de yaşayan ve tatillerinde memleketi Rize'nin merkeze bağlı Sütlüce köyüne gelen Hızır Toptan, çocuk yaşlarında merak saldığı uzay gözlem hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Kendi arazisine 2 katlı beton yapı inşa eden Toptan, üzerine de 3 katlı demir platform kurdu. 75 basamakla çıkılabilen demirden kurduğu platforma teleskoplar yerleştirecek Toptan, uzayı gözetleyecek. Köyde yükselen kule inşaatı da vatandaşların ilgisini çekiyor.

Çocuklukta merak saldığı uzayı son yıllarda daha dikkatle araştırdığını söyleyen Hızır Toptan, Bu merakımı gidermek ve uzayı daha iyi gözlemlemek için bu kuleyi yaptırmaya karar verdim. Köydeki evimizde manzara açısından zayıf bir noktadaydı. Bir kule yaparsak hem seyir keyfi olacak bir nokta oluşturmuş oluruz hem de köyüme geldiğimde gök cisimlerini rahatça inceleyebilecek bir açık alan oluştururuz diyerek bu yola çıktımö dedi.

'UZAYI HEP MERAK ETTİM'

İstanbul Kız Kulesini ziyaret ettiğini anlatan Toptan, Bu kuleden esinlenerek bir proje başlattım. Şu an ana şekli verildi, sonra detayları yapacağız. En üst kat gözlem yapacağımız ve etrafı seyredeceğimiz seyir terası olacak. Biz şimdiden aldığımız küçük bir teleskop ile gözlem yapmaya başladık. Burası bitince profesyonel bir teleskop alacağız ve seyir daha keyifli hale gelecek. Bir alt katta ise yağmurlu havalarda oturup sohbet edebileceğimiz bir alan oluşturacağız. Burada aynı zamanda soğuk havalarda gözlem yapabilceğizö diye konuştu.

Kuracağı gözlem istasyonu ile çocuklarında uzay bilimi ile ilgilenmesini sağlamayı amaçladığını anlatan Toptan, Bizim çocukluğumuz hep buralarda geçti. Uzayı hep merak ettik ama öğrenebilecek kaynaklara ulaşmak o zamanlarda çok kısıtlı ve imkansız gibiydi. Şimdiki çocuklar internetten her şeye ulaşabiliyor, burada kuracağımız teleskopla da uzayı daha rahat gözlemleyecekler dedi.

KÖYLÜLER HEYECANLA BEKLİYOR

Sütlüce köyü sakinlerinden Nuri Kaptan ise kendisinin de uzaya meraklı olduğunu belirterek 'Buradaki istasyon sayesinde bizde merakımızı gidereceğiz. Bende ilk kez bu yıl bu sayede teleskop ile uzayı gözlemleme fırsatı buldum. Hızır Toptan'a bize yaşattığı bu heyecan için teşekkür ediyorum 'dedi.

Mehmet Toptan da İstasyonun bir an önce bitmesini bekliyoruz. Nasıl bir proje çıkacak karşımıza diye merak ediyoruz. Buradan geçen herkesin çok dikkatini çekiyor ve sonunda nasıl bir şey olacağını merak ediyor. Umudumuz en tepede çay içmek, onu bekliyoruzö diye konuştu.

Hızır Toptan'ın oğlu Mehmet Toptan da Babam büyük bir heves ve merakla bu projeyi başlattı. Sonucun ne olacağını köylerle birlikte göreceğiz, herkes çok merak ediyor. Ben de ne olacağını tam olarak bilmediğim için cevap veremiyorumö ifadelerini kullandı.

